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Tokat Pazar'da Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından nohut üretimi yapılan alanda inceleme gerçekleştirildi

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Tokat'ın Pazar ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, atıl arazilerin ekonomiye kazandırılması çalışmaları kapsamında nohut üretimi yapılan alanda incelemede bulundu. İlçede, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında nohut ekimi gerçekleştirilen alanda, ekim ve sonrasındaki aşamalar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince takip edildi. Ayrıca, yaban hayvanlarının zarar vermesini önlemek amacıyla araziye elektrikli çit çekildi.

Tokat'ın Pazar ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, atıl arazilerin ekonomiye kazandırılması çalışmaları kapsamında nohut üretimi yapılan alanda incelemede gerçekleştirdi.

İlçede, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında yüzde 60'ı hibe olarak 40 üreticiye 4 bin 500 kilogram Azkan nohut çeşidi tohumu teslim edildi.

Toplam 320 dekar alanda ekimi yapılan nohudun ekim ve sonrasındaki aşamaları İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince takip edildi.

Yaban hayvanlarının verdiği zararın önlenmesi amacıyla araziye, yüzde 50'si Tokat İl Özel İdaresi tarafından karşılanan elektrikli çit çekildi.

Pazar Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, İl Genel Meclis üyesi Güngör Ziğarlı, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Baki Taşçı ile üreticiler ve teknik personel, nohut ekimi gerçekleştirilen alanda incelemede bulundu.

Kapar, "Üreticilerimize hayırlı olmasını ve bol, bereketli kazançlar getirmesini dilerim." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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