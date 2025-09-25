TOGÜ Çiftlik Tarım Ürünleri Kurutma Tesisi Açıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) tarafından kurulan TOGÜ Çiftlik Tarım Ürünleri Kurutma Tesisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Taşlıçiftlik Kampüsü'nde faaliyete geçen tesisin açılışında yaptığı konuşmada, Tokat'ın bir tarım şehri olduğunu söyledi.

Tokat'ta 377 bin hektarlık alanda tarım faaliyeti yürütüldüğünü vurgulayan Yılmaz, "Üç farklı iklimi aynı anda yaşayabileceğiniz, 5 ovasıyla zengin, bereketli bir toprak. Bu topraklara uygun birçok tarımsal faaliyet yürütülmekte. Narenciye dışında Türkiye'nin her yerinde yetişen tarım ürünleri ilimizde yetişmekte." dedi.

Tokat'ta yaklaşık 160 bin ton meyve yetiştirildiğini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu meyvelerin özellikle hasat sonrasında önemli kısmı zarara uğramakta, değerlendirilememekte. Yüzde 40 gibi bir oranın değerlendirilemediği tespit edildi. Bu tesisi açmayı hedefledik. 600 metrekarelik tesiste 200 metrekare kapalı alan var. 16 üniteden oluşan ve güneş enerjisi ile çalışan bir tesis. Bu, enerji verimliliği ve çevre dostu bir tesis olması açısından önemli. Günlük 1 ton yaş sebze ve meyveyi tesisimizde kurutmuş olacağız."

Daha sonra Kur'an-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından tesisin açılışı yapıldı.

Programa Vali Vekili Tekin Erdemir, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile üniversite personeli katıldı.