TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Kayseri'de AR-GE Merkezi'ni ziyaret etti

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarciklioğlu, Kayseri Ticaret Borsası tarafından yapımı tamamlanan Et ve Et Ürünleri AR-GE Merkezi'ni ziyaret etti.

TOBB Başkanı Rifat Hisarciklioğlu çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere memleketi Kayseri'ye geldi. Hisarcıklıoğlu bu kapsamda Kayseri Ticaret Borsası tarafından Kocasinan ilçesi Oruçreis Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Et ve Et Ürünleri AR-GE Merkezi'ni ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Rifat Hisarciklioğlu, "Kültürümüzde çok güzel bir söz var; 'İnsanın en hayırlısı insanlara faydalı olandır.' Bugün, borsamızın geldiği nokta itibariyle baktığımız zaman zaten akretide bir borsa. Yani 5 yıldızlı borsa. Bugün eş değerleri olan Fransa, Almanya, İngiltere'deki borsalar hangi standartlarda hizmet veriyorlarsa Kayseri Ticaret Borsamız da bu standartlarda hizmet veriyor. Ben kendisine ve bütün çalışma arkadaşlarına şehrime böyle bir katkı yaptıkları için teşekkür ederim. Devamlı proje üretiyorlar. Kayseri Ticaret Borsamız bir proje üretme merkezi gibi. Bir taraftan jeotermali dinlediniz yakında o da başlayacak. Öteki taraftan AR-GE yani ilimle ticareti birleştiriyorlar. Doğru olan bu. Ben kendilerini kutluyorum. Özellikle Türkiye'ye de müthiş katkıları var. Recep kardeşim benim Ankara'da mesai arkadaşım. Bir taraftan lisanslı depoculuğun kurulmasında öncülük ettiler. Bir yandan Türkiye Ürün İhtisas Borsası kurulmasına da ortak olarak öncülük ediyorlarö dedi. Konuşmaların ardından Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet AR-GE Merkezi'ni gezdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı