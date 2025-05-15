TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni'nde konuştu Açıklaması

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni'nde konuştu Açıklaması
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının finansmana erişimde sıkıntı çektiğini belirterek, "Kredilerdeki daralma ve yüksek faiz oranları, özellikle KOBİ'lerimizin ayağına pranga oluyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının finansmana erişimde sıkıntı çektiğini belirterek, "Kredilerdeki daralma ve yüksek faiz oranları, özellikle KOBİ'lerimizin ayağına pranga oluyor. Bu sıkıntıları aşmak üzere, KOBİ'lere pozitif ayrımcılık yapmalıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da katıldığı TOBB'un 2025 yılı Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni İkiz Kuleler'de düzenlendi.

Hisarcıklıoğlu, buradaki konuşmasında, iş dünyasının sorunlarını ve beklentilerini dile getirdi.

Küresel ekonomi ve siyasetin, artan belirsizliklerin getirdiği sancılı bir süreçten geçtiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Dünya çapında güç yapılanması yeniden şekilleniyor. Tüm bu değişen ve dönüşen ortamda Türkiye, sizin liderliğinizde aktif bir şekilde yer alıyor. Karabağ'da, Libya'da, Suriye'de, Gazze'de, Pakistan'da ve Ukrayna ile Rusya'nın İstanbul'da bir araya gelmesinde, Türkiye'nin artan küresel ağırlığı net bir şekilde görülüyor. Milletimizin kadim mazisine yakışan şekilde, öz güvenimizi bize kazandırdığınız için şahsım ve camiam adına size en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz."

Hisarcıklıoğlu, son dönemde olumlu gelişmelerin yaşandığını Terörsüz Türkiye sürecinin de hayırla sonuçlanmasını ümit ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İş dünyasından gelen biri olarak, camiamızla ve ekonomiyle ilgili tüm hususlara gayet vakıf olduğunuzu biliyoruz. Dolayısıyla, sizin liderliğinizde, ekonomide yapısal reform ateşinin yeniden canlanmasını arzu ediyoruz. Hem Başbakanlığınız hem de Cumhurbaşkanlığınız dönemlerinde, iş ve yatırım ortamını kolaylaştıran, üzerimizdeki yükleri azaltan, pek çok düzenleme hayata geçti. Çözüm odaklı yaklaşımınızın, iş dünyamıza büyük moral verdiğini her fırsatta dile getiriyoruz."

Türkiye'nin yüksek enflasyondan kurtarılmasını çok önemli ve gerekli gördüklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, enflasyon yükselince, rekabet gücünü kaybettiklerine, maliyetleri yönetemediklerine, bütçelerini yapamadıklarına dikkati çekerek, "Sizin Türkiye'yi yeniden düşük enflasyon ve istikrarlı büyüme sürecine kavuşturacağınıza inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, Türk özel sektörünün ülkeyi geçen yıl üretim hacminde, istihdamda ve ihracatta tarihi rekor seviyeye taşıdığını belirterek, iş dünyasının daha ileri gitmesi için taleplerini, şu şekilde dile getirdi:

"Şu an tüm iş dünyamızın en çok sıkıntı yaşadığı konu finansmana erişim. Piyasa adeta kilitlenmiş durumda. İlave kredi bir yana, mevcut kredi limitlerini dahi kullanamıyoruz. Kredilerdeki daralma ve yüksek faiz oranları, özellikle KOBİ'lerimizin ayağına pranga oluyor. Piyasada ödemeler aksıyor, alışveriş azalıyor, neticede ekonominin büyümesi yavaşlıyor. Bu sıkıntıları aşmak üzere, KOBİ'lere pozitif ayrımcılık yapmalıyız. Onları, aylık kredi büyüme sınırı dışında tutmalıyız. Ticari kredi kartlarını da bu kredi sınırlaması dışına almalıyız. Böylelikle piyasaya bir rahatlama getirebiliriz. Emek yoğun sektörlerimiz, artan girdi maliyetlerinden dolayı rekabet gücünü ve ihracat pazarlarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Başta tekstil ve hazır giyim olmak üzere emek yoğun sektörlere ek destekler verilmesini gerekli görüyoruz."

Ekonomi Şurası'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 23 Mayıs'ta toplanacağını bildiren Hisarcıklıoğlu, "Bölgelerinin kanaat önderleri olan oda ve borsa başkanlarım, piyasalarda ve sektörlerde yaşanan sorunları toplayacak, çözüm önerileriyle bakanlarımıza bunları aktaracaklar. Önceki yıllarda olduğu gibi, bu Şura'nın, pek çok iktisadi meseleyi çözüme kavuşturacak icraatlara vesile olacağına inanıyorum." dedi.

Konuşmaların ardından plaketler çalışanlara protokol tarafından takdim edildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök - Güncel
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