TMSF, Flash TV'yi Satışa Çıkardı

(ANKARA)- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Flash TV'yi satışa çıkardığını duyurdu. Açıklamada, satışın kapalı zarf ve açık artırma usulleriyle yapılacağı ve muhammen bedelinin de 84 milyon TL olduğu belirtildi.

TMSF, Göktuğ Multimedya AŞ'ye ait Flash TV'yi satışa çıkardığını duyurdu. TMSF'nin açıklamasına göre; satış 17 Eylül 2025 tarihinde kapalı zarf ve açık artırma usulleriyle İstanbul'da yapılacak.

Açıklamada, Flash TV'nin muhammen bedelinin 84 milyon TL olduğu belirtilirken, ihaleye katılmak isteyen şirketlerin 8.4 milyon TL teminat yatırması gerektiği bildirildi.