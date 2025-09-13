TMSF, Flash TV'yi Satışa Çıkardı
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Flash TV'nin muhammen bedelini 84 milyon TL olarak belirleyerek satışa çıkardığını duyurdu. Satış işlemi 17 Eylül 2025'te kapalı zarf ve açık artırma usulleriyle gerçekleştirilecek.
(ANKARA)- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Flash TV'yi satışa çıkardığını duyurdu. Açıklamada, satışın kapalı zarf ve açık artırma usulleriyle yapılacağı ve muhammen bedelinin de 84 milyon TL olduğu belirtildi.
TMSF, Göktuğ Multimedya AŞ'ye ait Flash TV'yi satışa çıkardığını duyurdu. TMSF'nin açıklamasına göre; satış 17 Eylül 2025 tarihinde kapalı zarf ve açık artırma usulleriyle İstanbul'da yapılacak.
Açıklamada, Flash TV'nin muhammen bedelinin 84 milyon TL olduğu belirtilirken, ihaleye katılmak isteyen şirketlerin 8.4 milyon TL teminat yatırması gerektiği bildirildi.
