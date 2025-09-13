Haberler

TMSF, Flash TV'yi Satışa Çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Flash TV'nin muhammen bedelini 84 milyon TL olarak belirleyerek satışa çıkardığını duyurdu. Satış işlemi 17 Eylül 2025'te kapalı zarf ve açık artırma usulleriyle gerçekleştirilecek.

Açıklamada, Flash TV'nin muhammen bedelinin 84 milyon TL olduğu belirtilirken, ihaleye katılmak isteyen şirketlerin 8.4 milyon TL teminat yatırması gerektiği bildirildi.

