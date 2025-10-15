TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal Malazgirt'te İncelemelerde Bulundu

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Malazgirt Organize Sanayi Sitesinde kurulan TMO ofisinde incelemede bulundu.

Alım süreçleri, üretici memnuniyeti ve depolama kapasitesi hakkında görevlilerden bilgi alan Güldal, üreticilerin mağduriyet yaşamaması için sürecin titizlikle yürütülmesi talimatı verdi.

Daha sonra Malazgirt Ziraat Odasına geçen Güldal, oda başkanı Tahsin Kılıç ile bir araya geldi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Kılıç, tarımın gelişmesi adına yapılan bu tür temasların üreticiler için büyük önem taşıdığını söyledi.

Çiftçilerin her zaman yanında olduklarını belirten Güldal ise bölge tarımının gelişmesi için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Güldal'la ziyaretinde Genel Müdür Yardımcısı Ümit Orhan, Alım ve Muhafaza Dairesi Başkanı Gökhan Gürbüz, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Fatih Kaya, Teknik İşler Dairesi Başkanı Zeki Sungur ve TMO Muş Başmüdürü Ercan Bakırtaş'ta eşlik etti.