Haberler

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal Malazgirt'te İncelemelerde Bulundu

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal Malazgirt'te İncelemelerde Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, Malazgirt Organize Sanayi Sitesinde TMO ofisinde incelemelerde bulundu ve üretici memnuniyeti ile alım süreçleri hakkında bilgi aldı. Üreticilerin mağduriyet yaşamaması için sürecin titizlikle yürütülmesi talimatını verdi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Malazgirt Organize Sanayi Sitesinde kurulan TMO ofisinde incelemede bulundu.

Alım süreçleri, üretici memnuniyeti ve depolama kapasitesi hakkında görevlilerden bilgi alan Güldal, üreticilerin mağduriyet yaşamaması için sürecin titizlikle yürütülmesi talimatı verdi.

Daha sonra Malazgirt Ziraat Odasına geçen Güldal, oda başkanı Tahsin Kılıç ile bir araya geldi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Kılıç, tarımın gelişmesi adına yapılan bu tür temasların üreticiler için büyük önem taşıdığını söyledi.

Çiftçilerin her zaman yanında olduklarını belirten Güldal ise bölge tarımının gelişmesi için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Güldal'la ziyaretinde Genel Müdür Yardımcısı Ümit Orhan, Alım ve Muhafaza Dairesi Başkanı Gökhan Gürbüz, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Fatih Kaya, Teknik İşler Dairesi Başkanı Zeki Sungur ve TMO Muş Başmüdürü Ercan Bakırtaş'ta eşlik etti.

Kaynak: AA / Veysel Eşin - Güncel
Günlerdir çatışan Pakistan ile Afganistan arasında 48 saatlik ateşkes

Günlerdir çatışan iki ülke arasında ateşkes
Kuraya damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adil olmaz' diyerek ikinci kez çekti

Çektiği kurayı görünce "Adil olmaz" diyerek bir daha çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Paris Hilton'dan sürpriz hamle: Türk şarkıcıyı takibe aldı

Paris Hilton'dan sürpriz hamle: Türk şarkıcıyı takibe aldı
23 yıllık dev banka satışa çıkarıldı

Türkiye'nin 23 yıllık dev bankası satışa çıkarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.