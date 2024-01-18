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TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, 2023'e damga vuran fotoğraflara oy verdi

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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Güldal, farklı kategorilerde çekilen fotoğraflara oy vererek değerlendirmelerde bulundu.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Güldal, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre-yaşam", "spor", " Gazze : Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerinde tercihte bulundu.

"Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "209. Saat" fotoğrafına oy veren Güldal, depremzedenin her iki işaret parmağıyla gökyüzünü göstermesinin, "209 saat sonra kurtulan kişinin Allah'ın sayesinde kurtulduğunu" ifade etmesi açısından anlamlı olduğunu söyledi.

TMO Genel Müdürü Güldal, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Belal Khaled'in "Anneye Bakış" adlı fotoğrafını tercih ederek, "Bu fotoğraflara bakmak zor. Hepsi etkileyici fotoğraflar. Bu fotoğraflar dünyanın ayıbı. Fotoğraflarla umarım dünyanın dikkati çekilir. Bu, oradaki zulmün ve eziyetin fotoğrafı." değerlendirmesinde bulundu.

"Çevre-yaşam" kategorisinde Ali Fatih Akçay'ın "Doğal Renkler" fotoğrafına oy veren Güldal, yayla yolculuğunun Türklerin bir kültürü olduğunu ve bunun muhafaza edilmesi gerektiğini söyledi.

Güldal, "haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Ekside Operasyon" adlı fotoğrafını tercih ederek, "Vatanın bölünmez bütünlüğü için havada, karada, en ağır şartlarda eller tetikte. Şu anda da bu yaşanıyor. Bu fotoğraf AA'nın orada olduğunu ve şahitlik ettiğini gösteriyor." dedi.

"Spor" kategorisinde de oyunu Özgün Tiran'ın "Pehlivan Adayları" isimli fotoğrafından yana kullanan Güldal, "Son yıllarda savaşlar ve afetler dünyayı etkiledi. Fotoğraflara baktığımızda spor kategorisinde bile bunların izlerini görüyoruz. Çok etkileyici bir arşiv var. Bu anları yakalamak bir maharet gerektiriyor. Bu emeği verenlere teşekkür ediyorum. AA'yı da bu fotoğrafları tarihe sundukları için tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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