TMO'dan Konya'daki özel depoda ofise ait hububatın satıldığı haberlerine ilişkin açıklama

TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, Konya'da TMO'nun özel şirkete ait bir depoda tuttuğu hububatın satıldığı yönündeki haberlere ilişkin, adli ve idari işlemlerin başlatıldığını ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

TMO'nun sanal medya hesapları üzerinden yapılan yazılı açıklamada, "Konya ili Yunak ilçesinde TMO'nun çiftçilerden satın alarak özel şirkete ait depolarda tuttuğu hububatın bilgisi dışında satılarak 500 milyon TL'lik vurgun yapıldığı yönündeki haberlerle ilgili aşağıdaki açıklamaların yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Ülkemizde lisanslı depoculuk sistemi 5300 sayılı 'Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu' çerçevesinde Ticaret Bakanlığı uhdesinde yürütülmektedir. Bugünkü tarih itibariyle ülkemizdeki lisanslı depo kapasitesi toplam 14,3 milyon ton seviyelerine ulaşmıştır (53 il, 271 firma, 364 nokta). TMO, lisanslı depoculuk sistemi kapsamında üreticilerimizin teşvik, destek ve vergi muafiyetlerinden yararlanmaları amacıyla protokol imzaladığı lisanslı depolar üzerinden ELÜS (elektronik ürün senedi) yoluyla ürün satın almaktadır" denildi.

'SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLMEKTEDİR'

Açıklamada, "Bahse konu haberlerde yer alan Lisanslı Depoculuk şirketinin depolarında Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan incelemede, söz konusu depoda resmi kayıtlara göre olması gerekenden daha az ürün olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari işlemler ivedilikle başlatılarak Yunak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Soruşturma ilgili makamlar tarafından devam etmektedir. Lisanslı depolarda stoklanan ürünler ilgili kanun ve alt mevzuatları kapsamında güvence altındadır. Söz konusu lisanslı depoda mevcut olan ürünlerden TMO'ya ait olan miktar büyük ölçüde başka bir depoya nakledilmiş olup tahliye süreci tamamlandığında eksik miktar netlik kazanacaktır. Süreç yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.