Tkp, Bugün İstanbul'da 'Asgari Ücret'i Protesto İçin Eylem Yapacak

(İSTANBUL)- Türkiye Komünist Partisi (TKP), 28 bin 75 lira olarak açıklanan asgari ücreti protesto etmek için bugün akşam İstanbul Şişli'de eylem yapacak.

TKP'nin sosyal medya hesabından yapılan çıklamada, "Milyonlarca yurttaşımızın 28 bin 75 TL ile hayatta kalmaya çalışmasına karar veren iktidara ve sermaye sınıfına sözümüz var: Asgari Ücretiniz Batsın! Yaşamın asgarisi olmaz diyen emekçiler, sesimizi hep birlikte yükseltelim" ifadelerine yer verildi.

TKP, yurttaşları saat 20.00'de Şişli'deki Cevahir AVM önünde buluşmaya çağırdı.