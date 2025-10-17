Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Arnavutluk- Türkiye Yatırım Forumu 2025 düzenleniyor.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Arnavutluk Yatırım Geliştirme Ajansı (AIDA) işbirliğinde düzenlen foruma Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Arnavutluk Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ile Enerji Bakanı Belinda Balluku, Ekonomi ve İnovasyon Bakanı Delina İbrahimaj katıldı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ise programa görüntülü mesaj ileterek, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ilişkilerin önemine değindi.

Rama, mesajında "Arnavutluk ve Türkiye, dostluk ve ortaklık tarihini birlikte alkışlayan iki eldir." dedi.

Balluku da Arnavutluk ve Türkiye'nin güçlü stratejik ilişki ve eşsiz bir dostluk geçmişiyle birbirine bağlı olduğunu söyleyerek, "Türk kardeşlerimizle her zaman yan yana yürüdük ve birbirimize gönül kapılarımızı her zaman açtık. Her şeyden önce birbirimizin gelenek, görenek ve inançlarına asla önyargılı davranmadık." ifadelerini kullandı.

Forumda işbirliği köprülerini daha da güçlendirmek, yeni yatırım imkanlarını keşfetmek ve ekonomik ilişkilere yeni bir soluk getirmek amacıyla bulunduklarını belirten Balluku, Arnavutluk'un dinamik bir pazara sahip olduğunu söyledi.

Balluku, "Bu ekonomik zirve, sadece yatırımların görüşüldüğü bir platform değil, aynı zamanda iki ülke Arnavutluk ve Türkiye arasında var olan yakın ve istikrarlı ilişkilerin canlı bir yansımasıdır." diye konuştu.

Türk iş insanlarını ülkesine yatırım yapmaya çağıran Balluku, Arnavutluk'taki Bayraktar TB2 SİHA'larının sadece askeri amaçlı olmadığını, bunları birçok sektörde daha kullanabildiklerini belirtti.

Türkiye, Arnavutluk'un en önemli ticaret ortaklarından biri

Ekonomi ve İnovasyon Bakanı İbrahimaj da iki ülke arasındaki tarihi ilişkinin karşılıklı güven ve saygıya dayalı olduğunu dile getirdi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin insanları, fikirleri ve işletmeleri birbirine bağlayan bir işbirliği ve ortaklığa dönüşmeye devam ettiğini ifade eden İbrahimaj, "Türkiye, Arnavutluk'un sadece yakın bir müttefiki değil, aynı zamanda en önemli ticaret ortaklarından biri olan dost bir ülkedir." şeklinde konuştu.

İbrahimaj, ülkesinin son yıllarda yabancı yatırımcılar için çok daha çekici hale geldiğini, Türkiye'nin Arnavutluk'ta son 6 ayda yatırım yapan yabancı yatırımcılar arasında en üstte olduğunu ifade etti.

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, programın iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı daha güçlü kılmak için düzenlendiğini söyledi ve katılımcılara teşekkür etti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi bir boyutu olduğuna ifade eden Özdemir, Arnavutluk'ta 1000'e yakın Türk firması olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde küresel aktörlerden olduğunu söyleyen Özdemir, "Ülkemiz, Balkanları stratejik bir merkez olarak görmekte ve Arnavutluk'un bölgesel barışa katkısına son derece önem vermektedir." dedi.

Özdemir ayrıca Ziraat Bankasının yakın zamanda Arnavutluk'ta faaliyet göstereceğini aktardı.

Forumda turizm, tarım ve gıda, inşaat, bilişim ve iletişim teknolojileri panelleri düzenlenecek

Forum'da MÜSİAD Arnavutluk Başkanı Muhammet İşler ile AIDA Müdürü Laura Plaku Saro da birer konuşma yaparak, programın düzenlenmesinden duydukları mutluluğu ifade etti.

Forumda ayrıca, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay'ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, AK Parti Edirne Milletvekili ve Türkiye-Arnavutluk Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Fatma Aksal da yer aldı.

Bu arada, forum kapsamında turizm, tarım ve gıda, inşaat, bilişim ve iletişim teknolojileri panelleri düzenlenecek.