Arnavutluk-Türkiye İş Dünyası Buluşması Tiran'da Gerçekleşti

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay ve MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir'in katıldığı 'Arnavutluk-Türkiye İş Dünyası Buluşması' programı düzenlendi. Atay, Türkiye ve Arnavutluk arasındaki ilişkilerin derinleşmesini vurgularken, Arnavutluk'un Türk yatırımcılar için önemli bir ülke olduğunu belirtti. MÜSİAD, Arnavutluk'ta 150 milyon avro tutarında yatırım planladıklarını açıkladı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da "Arnavutluk- Türkiye İş Dünyası Buluşması" programı yapıldı.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama arasındaki yakın diyaloğun ilişkilerin her alanda bölge barışına da hizmet edecek şekilde derinleşmesini sağladığını söyledi.

Yarın düzenlenecek "Arnavutluk- Türkiye Yatırım Forumu"nun mükemmel seviyedeki siyasi ilişkilere yakışacak şekilde ekonomik ve ticari bağların daha da güçlenmesine hizmet edeceğini belirten Atay, "Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın gerek Türkiye Büyük Millet Meclisinden gerek 4 ayrı bakanlığımızdan çok kıymetli temsilcilerle birlikte foruma teşrifleri bu konuya verdiğimiz önemin somut bir göstergesidir." dedi.

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir de Arnavutluk'un Türk yatırımcı ve iş insanlarının en yüksek yatırım yaptığı ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Arnavutluk'ta yabancı yatırımcı dendiğinde en fazla Türkiye akla geliyor." dedi.

MÜSİAD'ın yaklaşık 82 ülkede 100 ofiste temsil edildiğini, toplam 14 bin üyesi bulunduğunu ifade eden Özdemir, MÜSİAD Arnavutluk'un da çok kısa sürede hızlı mesafe katettiğini belirterek "Cumhurbaşkanı Yardımcımıza, bu anlamlı ve bizim için önemli olduğunu düşündüğüm bu programda bizi yalnız bırakmadığı için çok teşekkür ediyorum. Özellikle ülkemizin uluslararası ticaret alanında dengelerin değiştiği, küresel sistemin bir değişim evresine girdiği bu dönemde yurt dışındaki faaliyetlerinde çok daha etkin olmamız adına göstermiş olduğu bu desteği çok anlamlı buluyorum." diye konuştu.

MÜSİAD Arnavutluk Başkanı Muhammet İşler de MÜSİAD'ın Arnavutluk şubesinin kısa sürede 105 Türk ve Arnavut iş insanını aynı çatı altında topladığını anlattı.

Attıkları her adımda dostluk, güven ve kardeşlik inşa ettiklerini vurgulayan İşler, "2024 yılı içerisinde MÜSİAD Arnavutluk olarak 150 milyon avro tutarındaki yatırımı ülkemize yönlendirdik." dedi.

Toplantıda, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Atay ve MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir'in yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, AK Parti Edirne Milletvekili ve Türkiye-Arnavutluk Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Fatma Aksal da yer aldı.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
