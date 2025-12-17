Tip: Asgari Ücret Belirlenirken Beklenen Enflasyon Değil, Gerçekleşen Enflasyon Oranı Baz Alınmalıdır

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP), asgari ücretin belirlenmesinde beklenen enflasyonun değil, gerçekleşen enflasyon oranının baz alınması gerektiğini ve ücretin hane halkı enflasyon oranı ile refah payıyla zenginleştirilmesi gerektiği görüşünü paylaştı.

TİP'in sosyal medya hesabından asgari ücret sürecine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'deki milyonlarca asgari ücretli, iktidarın aklına yılda bir kere geliyor: Ücretlere zam yapılacağı zaman. Açlıktan ölmekle sefalet içinde yaşamak arasına sıkıştırdıkları milyonlarca insana bir kuruş fazlasını vermemek için titizlikle çalışıyorlar. Patronların artan servetini, emekçilerin artan refahı diye pazarlıyorlar. Şimdi yapılacak üç kuruşluk zammı 'yüzde kaç olsun' diyerek tartıştırmak istiyorlar ki, emekçilerin hayatı üzerine dönen kirli pazarlığa suç ortağı bulsunlar. Türkiye İşçi Partisi, asgari ücrete dair bu kirli pazarlığı reddediyor. Asgari ücret, işe yeni başlayanların veya düşük nitelikli işgücünün taban fiyatıdır. Asgari ücret, genel ücret değildir! Avrupa Birliği genelinde her 100 çalışandan 9'u asgari ücretliyken Türkiye'de bu oran yüzde 46! Toplumun neredeyse yarısının asgari ücretli olduğu bir düzen kabul edilemez.

Ücret belirlenirken beklenen enflasyon değil, gerçekleşen enflasyon oranı baz alınmalıdır. Ücretler, hane halkı enflasyon oranı ve refah payıyla zenginleştirilmelidir. Asgari ücrette yapılacak her artıştan kadınlar daha az faydalanıyor çünkü patronlar erkekle aynı işi yapan kadına eşit ücret ödemiyor. Çocuklar için kreş hakkı, tek başına çalışan annelere hane katkısı ve eşit işe eşit ücret, kadınların tartışmasız haklarıdır! Serveti patronlar kazanıyor, vergiyi emekçiler ödüyor. Servet Vergisi getirilmeli, vergi yükü en çok kazananlara yüklenmelidir. Türkiye İşçi Partisi'nin 'teklifi' budur: Asgari değil, insanca yaşam!

İktidarın yapacağı teklif de, o teklifin biraz üzeri de sefalettir. Yıllardır emekçileri oyalayan, ocakları söndüren bu tartışmanın tarafı değiliz. Karın tokluğuna değil, insanca yaşamak için çalışıp kazandığımız; kadınların, gençlerin, engellilerin hem işte hem hayatta huzur bulduğu, emeklilerin hakkını aldığı, yoksulluğun olmadığı bir ülke… Mücadeleye omuz verirsek, böyle bir ülke mümkündür. Öyleyse bugün hep birlikte mücadeleye!"