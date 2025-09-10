TİKA Sudan'da Çiftçilere Tarım Desteği Verdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sudan'ın doğusundaki Kızıldeniz eyaletinin Tokar şehrindeki çiftçilere tohum ve tarım malzemesi desteğinde bulundu.

Verimli topraklarıyla ünlü Tokar'daki tohum ve tarım malzemesi dağıtımı programına, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız, TİKA Koordinatörü Galip Yılmaz, Tokar Kaymakamı Ömer İdris, yerel yetkililer ve çiftçiler katıldı.

Dağıtımdan sonra AA muhabirine açıklamalarda bulunan Büyükelçi Yıldız, "Tokar, Sudan'ın doğusunda güçlü bağlara sahip olduğumuz bir ilçedir. Bereketli topraklara sahip bu bölgede özellikle pamuk ekiminin geçmişi Osmanlı İmparatorluğu dönemine gider." ifadelerini kullandı.

Yıldız, Tokar'ı en son ramazan ayında TİKA projesi çerçevesinde ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Bu sefer de mevsimsel su taşkınlarının hemen ardından gelerek çiftçilere destek olduk." dedi.

"Bu projeler, Sudan halkına zor dönemlerinde destek olma kararlılığımızın göstergesi"

Büyükelçi Yıldız, bu projelerin, köklü tarihi ve kültürel bağlara sahip Sudan halkına zor dönemlerinde destek olma kararlılıklarının devam eden bir göstergesi olduğunu vurguladı.

TİKA Koordinatörü Yılmaz ise proje kapsamında Tokar'da çiftçilikle geçimini sağlayan 1200 çiftçi ailesine domates, patlıcan, biber, salatalık, acur, bamya, maş fasulyesi, beyaz darı ve sarı darı tohumlarının yanında çapa, kürek, örtü ve ambalaj malzemesi gibi küçük el ekipmanları hibesinde bulunduklarını söyledi.

Yılmaz, Kızıldeniz eyaletinin büyük ölçüde sebze ve meyve ihtiyacını karşılayan Tokar bölgesinde yürütülen proje sayesinde özellikle sebze üretiminde verim ve kalite artışı beklediklerini belirtti.

Tokar Kaymakamı İdris de bölgede ilk defa geniş çapta tarımsal faaliyetlerin Osmanlı İmparatorluğu döneminde bölgeden sorumlu Mümtaz Paşa önderliğinde yapıldığını, o dönemde pamuk tarımı yapılarak bölge halkına ciddi gelir sağlandığını ifade etti.

Tarihi Tokar şehri

Sudan'ın Kızıldeniz eyaletinin Baraka Nehri deltası üzerinde yer alan geniş tarımsal alan olan Tokar şehri, eyalet merkezi Port Sudan'a yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Baraka Nehri'nin yıllık taşkınlarıyla taşınan alüvyon sayesinde, şehir çöl koşullarına rağmen tarıma elverişli topraklara sahip. Tokar Delta Tarım Projesi ise 19. yüzyıla dayanıyor, pamuk yetiştirme girişimleri 1867'de Sevakin Valisi Mümtaz Paşa döneminde başlamıştı.

Zaman içinde ürün çeşidi pamuktan darı, sorgum, sebze gibi daha dayanıklı mahsullere kaymıştı.