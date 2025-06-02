TİKA, Sırbistan'daki Sağlık Merkezine Ultrason Cihazı Desteğinde Bulundu

TİKA, Sırbistan'daki Sağlık Merkezine Ultrason Cihazı Desteğinde Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Sırbistan'ın Velika Plana şehrindeki sağlık merkezine modern ultrason cihazı teslim etti. Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi, desteğin Balkanlar'daki istikrar için önemli olduğunu vurguladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sırbistan'ın Velika Plana şehrinde bulunan sağlık merkezine ultrason cihazı desteğinde bulundu.

TİKA tarafından ultrason cihazı, Velika Plana kentindeki Doktor Milan - Bane Djordjevic Sağlık Merkezi Jinekoloji Bölümüne teslim edildi.

Törende konuşan Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı, Türkiye'nin Balkanlar'da yürüttüğü faaliyetlerin bölgedeki huzur ve istikrarın sağlanmasına önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Saygılı, Avrupa'da yaşayan Türk gurbetçilerin yoğun olarak kullandığı güzergahta yer alan sağlık kuruluşlarının desteklenmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, TİKA tarafından hayata geçirilen sağlık projelerinin iki ülke halkına da hizmet verecek olmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

TİKA tarafından sağlanan modern ultrason cihazı sayesinde, özellikle gebelik takibi, artan kanser vakalarının erken teşhisi ve merkezin hizmet kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel
İşte Rusya'nın Ukrayna'ya sunduğu ateşkes şartları

İşte Rusya'nın Ukrayna'ya sunduğu "ateşkes" şartları
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakın zamanda enerji konusunda müjdelerimiz olacak

Kabine sonrası heyecanlandıran açıklama: Yakında müjdelerimiz olacak
DEM Parti'nin yeni Meclis Başkanvekili Pervin Buldan oldu

İşte Sırrı Süreyya Önder'in yerine geçen isim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti

Belediye mi işçiler mi? Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
Böyle bir ölüm şekli yok! Sadece 1 kişi kurtuldu, o da arkasına bakmadan kaçtı

Böyle bir ölüm şekli yok
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
75 bini aşkın kaçak hacı adayı geri gönderildi

Hacca giden 75 bin kişi geri gönderildi
Victor Nelsson'a sürpriz talip! Galatasaray'ın ezeli rakibi istiyor

Nelsson'a sürpriz talip! Süper Lig devi şartlarını sordu
Türk futbol tarihinde benzeri olmayan sözleşme! İşte Osimhen'in Galatasaray'dan istediği para

Galatasaray'da kalmak için servet istiyor
Memur ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon verileri açıklanacak

Zam hesapları sil baştan değişiyor! Milyonların gözü bu veride
Eski Çatalca Müftüsü'nün tayini iptal edildi! İşte yeni görevi

Eski Çatalca Müftüsü'nün tayini iptal edildi! İşte yeni görevi
Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Pınar Altuğ'dan açıklama

Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Altuğ'dan açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.