TİKA, Özbekistan'da Girişimci Kadınlara Ekipman Desteği Sağladı
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Özbekistan'daki 'Girişimci Kadın' Uluslararası İş Kadınları Derneği Buhara şubesine çeşitli ekipmanlar sağlayarak kadınların mesleki eğitimlerini destekledi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Özbekistan'da faaliyet gösteren "Girişimci Kadın" Uluslararası İş Kadınları Derneğinin Buhara şubesine ekipman desteğinde bulundu.

TİKA, "Girişimci Kadın" Uluslararası İş Kadınları Derneği ile daha önce varılan mutabakat kapsamında, derneğin Buhara şubesine ekipman yardımı yaptı.

Buna göre, TİKA, kadınların edindikleri mesleki bilgilerini hayata geçirmelerine imkan tanımak amacıyla derneğe bilgisayar, kuaför ve güzellik setleri, dikiş makineleri ile fırın ve ocaklardan oluşan ekipman desteği sağladı.

TİKA tarafından sağlanan malzemenin, dernekte eğitim alan kadınların kendi işlerini kurabilmelerine katkı sağlaması öngörülüyor.

Derneğin Buhara şubesinde kadınlara dikiş, sırma işlemeciliği, pastacılık, aşçılık, kuaförlük, dijital okuryazarlık, aile hemşireliği, muhasebecilik, çiçekçilik ve verimli tarla kullanımı gibi alanlarda mesleki eğitim veriliyor.

Dernek, İşini Kur ve Geliştir, Aile ve Psikoloji, İş Planı Hazırlama ve Finansal Refah konulu programlarla kadınların ekonomik ve sosyal gelişimlerine destek olurken, dernek bünyesinde kurulan Mentörlük Okulu kapsamında başarılı iş insanları genç girişimcilere tecrübe paylaşımında bulunuyor.

TİKA, 2020'de derneğin Buhara şubesi bünyesinde 250 metrekarelik alanda modern imkanlara sahip 2 katlı mesleki eğitim merkezi inşa ederek, bu merkezi gerekli ekipmanlarla donatmıştı.

Kaynak: AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
500
