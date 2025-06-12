TİKA, Herat Üniversitesi Halı Dokuma Bölümüne Destek Verdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Herat Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesindeki Halı Dokuma Bölümüne tezgah ve ekipman desteği verdi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Herat Program Koordinatörlüğünün desteğiyle sağlanan tezgah ve ekipmanlar sayesinde öğrenciler, uygulamalı eğitimlerini modern altyapı eşliğinde sürdürebilecek.

Herat Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Muhammed Tevfik Rahmani, yerel televizyon kanallarında yaptığı açıklamada, fakülte bünyesinde 2 yıl önce kurulan Halı Dokuma Bölümünün artık gerekli kapasiteye sahip olduğunu vurgulayarak, öğrencilere bu bölüme kayıt yaptırmaları çağrısında bulundu. Rahmani, halıcılığın Herat'ta hem öğrenilmeye hem de öğretilmeye uygun güçlü bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Ahmed Şuayıb Selçuki de geçmişi yaklaşık 9 bin yıl öncesine dayanan halı dokuma sanatının, Afganistan'da en eski ve en çok gelir getiren el sanatları arasında yer aldığını ifade ederek, özellikle 20. yüzyıl başlarında Türkmen toplulukları tarafından geliştirilen bu sanatın Buhara üzerinden Afganistan'a taşınarak hızla yayıldığını ve zamanla ülkenin her bölgesine ulaştığını anlattı.

Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkür

Selçuki, bugünlerde birçok Afgan ailesi için halı dokumacılığının önemli bir geçim kaynağı olmayı sürdürdüğüne işaret ederek, "Bu açıdan TİKA'nın halıcılık bölümümüze yaptığı destek hayati bir önem taşıyor. Çünkü öğrenciler geleneksel bir sanatı modern araç gereçlerle uygulamalı olarak öğrenebilecek, tasarımları üretip halı dokuyarak hem iş hayatına hazırlanacak hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacaklar. Bundan dolayı Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkürlerimizi ve minnettarlığımızı paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Herat Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde toplam üç bölüm bulunurken, Halı Dokuma Bölümü'nün gelecek eğitim öğretim yılında giriş sınavlarıyla öğrenci alımına devam etmesi bekleniyor. Fakülte yetkilileri, bu girişimin sadece iç piyasaya değil, aynı zamanda dış pazarlara da açılma imkanı sağlayacağını belirtiyor.