TİKA, Azerbaycan'da Modern Sera Kurdu

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Azerbaycan'ın Lenkeran bölgesinde çay ve narenciye fidelerinin yetiştirilmesi için 2 modern sera kurdu. Projenin bölgedeki tarımsal üretimi artırması hedefleniyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Azerbaycan'ın Lenkeran bölgesinde çay ve narenciye fidelerinin yetiştirileceği 2 sera kurdu.

TİKA ile Azerbaycan Tarım Bakanlığı Meyvecilik ve Çaycılık Bilimsel Araştırma Enstitüsü işbirliğinde gerçekleştirilen projeyle, Enstitünün Lenkeran Çay Şubesi arazisinde her biri 250 metrekarelik 2 modern sera kurularak hizmete açıldı.

Açılış törenine TİKA Başkan Yardımcısı Ümit Naci Yorulmaz, Azerbaycan Tarım Bakanlığı Bitkicilik Daire Başkanı Seymur Sefirli, TİKA Bakü Program Koordinatörü Hayrettin Özçelik, Enstitü Müdürü İlham Garagurbanlı, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği müşavirleri ve yerel uzmanlar katıldı.

Kurulan seralarda yılda yaklaşık 20 bin narenciye (limon, portakal, mandalina) ve 100 bin çay fidesinin yetiştirilmesi hedefleniyor. Yetiştirilen fidelerin bölgedeki çiftçilere uygun şartlarla temin edilmesi planlanıyor.

Açılışta konuşan TİKA Başkan Yardımcısı Yorulmaz, projenin kırsal kalkınmaya katkı sağlayacağını belirterek, "Bu proje sadece bir kalkınma işbirliği değil, aynı zamanda iki kadim dost ve kardeş ülkenin toprağa, emeğe ve geleceğe olan ortak inancının da bir göstergesidir." dedi.

Azerbaycan Tarım Bakanlığı Bitkicilik Daire Başkanı Sefirli ise projenin tarımsal üretimi artıracağına dikkat çekerek, "Seralarda üretilecek fideler, çiftçilere uygun koşullarda sunulacak ve bu sayede bölgedeki üretim kapasitesi yükselecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
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