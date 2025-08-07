TİGEM, E-Satışla 51 Tay Satışından 27 Milyon Lira Gelir Elde Etti

TİGEM, E-Satışla 51 Tay Satışından 27 Milyon Lira Gelir Elde Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TİGEM, Karacabey Tarım İşletmesi'nde düzenlenen e-satışta 51 tayın satışından toplam 27 milyon 750 bin lira gelir elde etti. Açık artırmada en yüksek fiyat 2 milyon 650 bin lira ile 'Ergüneş' adlı taya verildi.

TİGEM e-satış ile 51 tayın satışından 27 milyon 750 bin lira gelir elde etti.

Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünde düzenlenen ihalede, 59 Arap koşu tayı açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı.

E-satış ile yapılan ihalede "Ergüneş" adlı erkek tay Şemsettin Toydemir tarafından 2 milyon 650 bin liraya alındı.

Bu tayı, 2 milyon 250 bin lira bedelle "Keremnur" isimli erkek tay ve 2 milyon 50 bin lirayla da "Dev Yürek" adlı erkek tay takip etti.

Satışı gerçekleştirilen 51 tayda 27 milyon 750 bin lira gelir elde ettiği bildirildi.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel
Yatalak annesini 2 saat boyunca dövüp komaya soktu

Yatalak annesini döve döve komaya soktu: Para bul bana
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi

10 diplomayı nasıl aldı? Bakan yardımcısı ilk kez konuştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.