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Ticari gayrimenkul fiyat artışı enflasyona karşı kaybettirdi

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Türkiye genelinde Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi, 2024 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,3 artarken, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre reel olarak yüzde 6,2 azaldı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de de benzer artışlar gözlemlendi.

Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi (TGFE) 2024 yılı dördüncü çeyreğinde Türkiye genelinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,3 oranında artarken, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre reel olarak yüzde 6,2 azaldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin TGFE'yi açıkladı. Buna göre TGFE; 2024'ün dördüncü çeyreğinde Türkiye genelinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,3 oranında arttı. TGFE bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 37,6 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 6,2 oranında azaldı.

DÜKKAN FİYATLARI YÜZDE 28,4 ARTTI

Türkiye genelinde, 2024 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,7 oranında artan Dükkan Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 38,4 oranında artış gösterirken, reel olarak ise yüzde 5,6 oranında azaldı. Aynı çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 5 oranında artan Ofis Fiyat Endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 33,6 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 8,9 oranında azaldı. Üç büyük ildeki gelişmeler değerlendirildiğinde, İstanbul, Ankara ve İzmir'in ticari gayrimenkul fiyat endeksleri, 2024 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre, sırasıyla yüzde 6,3, 4,5 ve 7,6 oranlarında artış gösterdi. Endeks değerlerinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 28,4, 41,7 ve 37,2 oranlarında artış oldu.

Ticari gayrimenkul fiyat artışı enflasyona karşı kaybettirdi
Kaynak: ANKA / Güncel
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