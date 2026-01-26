Haberler

Ramazan ayı öncesi 'fahiş fiyat' denetimi

Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı, ramazan öncesi Ankara'daki restoran, fırın ve kasapları denetledi. Fiyat Etiği Yönetmeliği çerçevesinde yapılan denetimlerde, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere idari yaptırımlar uygulandı.

TİCARET Bakanlığı, ramazan ayı öncesi Ankara'da restoran, fırın ve kasaplara yönelik fahiş fiyat denetimi yaptı.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, tüketicinin haksız ve fahiş fiyata karşı korunması amacıyla ramazan ayı öncesi gerçekleştirdiği denetimlerine devam etti. Bakanlık ekipleri, bu kapsamda Ankara'daki restoran, kasap ve fırınları denetledi. 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe giren 'Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'le zorunlu hale getirilen, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belgelerin; lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde giriş kapısının önüne ve masaların üstüne konulmasına ilişkin denetim yapıldı.

Çankaya ilçesi Nasuh Akar Mahallesi'ndeki işletmelerde menü ve tarifeler tek tek kontrol edildi. İncelemeler çerçevesinde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere her bir ürün için ayrı idari yaptırım uygulandı. Denetimler ile tüketicinin doğru ve eksiksiz bilgilenmesi sağlanarak, tüketici mağduriyetinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

