Tüketiciye yeni reklam koruması 2026'da geliyor

ANKARA - Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara karşı daha etkin korunmasını amaçlayan yönetmelik değişikliklerinin 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe gireceğini duyurdu. Bakanlık, dijitalleşmeyle birlikte artan reklam ve ilanlara karşı tüketicilerin daha etkin korunmasının hedeflendiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 1 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle, hedefli reklamcılıktan yapay zeka destekli reklamlara, sosyal medya etkileyicileri aracılığıyla yapılan tanıtımlardan indirimli satış reklamlarına kadar birçok alanda yeni kuralların uygulanacağı bildirildi.

Düzenlemeye göre, tüketicilerin çevrim içi davranışları ve kişisel verilerinin analiz edilerek belirli kişi veya gruplara reklam gösterilmesini içeren hedefli reklamcılık uygulamalarında reklam verenler, reklamın hangi kriterlerle gösterildiği ve bu kriterlerin nasıl değiştirilebileceği konusunda tüketicileri açık ve kolay ulaşılabilir şekilde bilgilendirmekle yükümlü olacak.

ÇOCUKLARA YÖNELİK PROFİLLEME YÖNTEMİ İLE HEDEFLİ REKLAM YAPILMASI YASAKLANDI

Yeni düzenlemeyle çocuklara yönelik kişisel verilere dayalı profilleme yöntemleri kullanılarak hedefli reklam yapılması yasaklandı.

Sosyal medya etkileyicilerinin ticari amaçlı paylaşımlarında ise herhangi bir kazanç veya menfaat elde edilmesi durumunda paylaşımın reklam niteliğinin "reklam" veya "tanıtım" ibareleriyle açıkça belirtilmesi zorunlu hale getirildi.

İNDİRİMLİ SATIŞ REKLAMLARINDA YENİ KURALLAR

İndirimli satış reklamlarında tüketiciye sunulan indirimlerin daha şeffaf hale getirilmesi amacıyla, indirimin başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın, üzeri çizilerek indirim öncesi fiyat olarak gösterilebileceği düzenlendi. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen ürünlerde ise indirimli fiyattan önceki fiyat esas alınacak.

YASA DIŞI ŞANS OYUNLARI REKLAMLARINA YASAK

Yönetmelik değişikliğiyle falcılık, medyumluk ve astroloji gibi hizmetlerin reklamları ile yasa dışı bahis ve kumar reklamlarına yönelik yasak kapsamı genişletildi ve yasa dışı şans oyunlarına ilişkin reklamlar da yasak kapsamına alındı.

Tüketici şikayet platformlarında satıcı veya sağlayıcılara açıklama yapmaları için tanınan 72 saatlik süre 48 saate düşürüldü. Bu süre içinde cevap verilmemesi halinde tüketici değerlendirmeleri doğrudan yayımlanabilecek.

Yapay zeka teknolojileri kullanılarak oluşturulan ve gerçek insandan ayırt edilemeyecek dijital karakterlerin yer aldığı reklamlarda bu durumun açık, anlaşılır ve ayırt edilebilir şekilde belirtilmesi zorunlu tutuldu. Ayrıca gerçek kişilerin yapay zekâyla oluşturulan dijital kopyalarının, ürünü bizzat deneyimlediği veya tavsiye ettiği izlenimi veren reklamların yapılması yasaklandı.

Çevresel beyan içeren reklamlarda "çevre dostu" gibi genel ifadelerin açıklama yapılmaksızın kullanılması yasaklanırken, bu beyanların yetkili kurumlar veya akredite kuruluşlardan alınan belgelerle ispatlanması zorunlu hale getirildi.

TAKVİYE EDİCİ GIDA REKLAMLARINDA YENİ UYGULAMALAR

Takviye edici gıdaların normal beslenmenin yerine geçtiği izlenimi oluşturacak reklamlar yasaklanırken, ticari reklamlarda akademik unvanların yanıltıcı ve aldatıcı biçimde kullanılmasının da önüne geçilecek.

Ayrıca satın alma sürecine ilişkin doğrulama yapılmasının mümkün olmadığı mecralardan alınan tüketici değerlendirmelerinin yayımlanamayacağı, farklı başlıklar altında yayımlanan değerlendirmelerin ise tüketicilerin kolaylıkla görebileceği şekilde bir arada sunulmasının zorunlu olacağı belirtildi.

Ticaret Bakanlığı, 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek düzenlemelerle tüketici haklarının korunması, piyasa şeffaflığının artırılması ve aldatıcı ticari uygulamalarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA