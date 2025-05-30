Ticaret Bakanlığı Heyeti Japonya'da Kooperatifçilik Temasları Gerçekleştirdi

Ticaret Bakanlığı Heyeti Japonya'da Kooperatifçilik Temasları Gerçekleştirdi
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Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener başkanlığındaki heyet, Japonya'da kooperatifçilik alanında çeşitli görüşmeler yaparak, iki ülke arasındaki işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener başkanlığındaki heyet, Japonya'nın önde gelen kooperatif kuruluşlarıyla Tokyo'da çeşitli temaslarda bulundu.

"2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı" çerçevesinde Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından Japonya'ya gerçekleştirilen çalışma ziyareti, iki ülke arasında kooperatifçilik alanında yeni işbirliği fırsatlarının önünü açtı.

Genel Müdür Şener başkanlığındaki heyet, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2025'in "Uluslararası Kooperatifler Yılı" ilan edilmesinin ardından Tokyo'da kooperatif kuruluşlarıyla temaslarda bulundu.

Ziyaret kapsamında, farklı sektörlerdeki kooperatifleri temsil eden Japonya Kooperatifler Birliği (JCA), sağlık alanında faaliyet gösteren kooperatifleri bir araya getiren Sağlık ve Refah Kooperatifleri Federasyonu (HeW CO-OP Japan), savaş sonrası dönemde tüketicilerin yaşam koşullarını iyileştirmek ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla kurulan, yaklaşık 30 milyon üyeye hizmet veren Japonya Tüketici Kooperatifleri Birliği (JCCU) ile tarım kooperatiflerini tek çatı altında birleştiren ve yerel kalkınmaya katkı sunan Japonya Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği (JA-ZENCHU) ile görüşmeler gerçekleştirildi.

Ayrıca, Tokyo'daki Aoba Tarımsal Kooperatifine bağlı market ile bu markete ürün tedarik eden ortakların üretim tesislerinde saha incelemeleri yapılarak, Japonya'daki uygulamalar yerinde gözlemlendi.

Toplantılarda, Japonya'daki kooperatiflerin kuruluş süreçleri, finansman yapıları, denetim ve eğitim sistemleri, ortaklık modelleri ve topluma yönelik faaliyetleri detaylı şekilde ele alındı.

Türk heyeti, Türkiye'de uygulanan Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES), Kooperatif Bilgi Sistemi (KOOPBİS) ve 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi (TÜKOSEP) hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Karşılıklı sunum ve görüşmelerin ardından her iki ülkenin ortak gündeminde yer alan yaşlanan nüfus, kırsal kalkınma, gençlerin kooperatifçiliğe katılımı ve sürdürülebilir kooperatif modelleri gibi konulara ilişkin uygulama örnekleri ele alındı.

Görüşmelerde, her iki ülkenin kooperatifçilik anlayışlarının kurumsal kapasite ve toplumsal fayda açısından birbirini tamamlayıcı ve ilham verici nitelikte olduğu değerlendirildi.

Kaynak: AA / Güncel
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