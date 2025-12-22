Ticaret Bakanlığı, 4,5 Milyar Liralık Kredi Hacminin Kooperatiflerin Kullanımına Sunulacağını Duyurdu

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği ile Kredi Garanti Fonu A.Ş. arasında imzalanan protokol kapsamında, toplam 4,5 milyar liralık kredi hacminin, kooperatiflerin kullanımına sunulacağını bildirdi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kooperatiflerin finansmana ulaşımını güçlendirmek ve üretim kapasitelerini artırmak amacıyla, Ticaret Bakanlığı gözetiminde, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) ile Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF) arasında önemli bir protokol imzalandığı kaydedildi.

Protokol kapsamında toplam 4,5 milyar liralık kredi hacminin, kooperatiflerin kullanımına sunulacağı belirtilen açıklamada, "Uygulamaya alınan bu destek sistemiyle; kooperatiflerimizin finansal yükünün hafifletilmesi, sürdürülebilir büyüme ve yatırım kapasitelerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Birleşmiş Milletler tarafından 2025 yılının 'Uluslararası Kooperatifler Yılı' ilan edilmesi, kooperatifçiliğin küresel ölçekte önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu süreçte, ülkemizde kooperatifçilik, daha güçlü ve bütüncül bir perspektif kazanmıştır" denildi.

"12 aya kadar ödemesiz dönem ve 24 aya varan vade imkanı sağlanacak"

Açıklamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "2025–2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı" doğrultusunda, kooperatifçilik sektörünün güçlendirilmesi ve finansman mekanizmalarının geliştirilmesinin, stratejik öncelikler arasında yer aldığı aktarıldı.

TESKOMB ve KGF işbirliğiyle imzalanan bu protokolün, söz konusu hedeflerin hayata geçirilmesine yönelik somut ve önemli bir adım olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Destek sistemi ilk aşamada; Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri, Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birlikleri, Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri, Küçük Sanat Kooperatifleri için finansman imkanı sunmaktadır. Program kapsamında; avantajlı finansman maliyeti oranları, yüzde 80'e kadar kefalet desteği, 12 aya kadar ödemesiz dönem ve 24 aya varan vade imkanı sağlanacaktır. Böylece kooperatiflerimizin üretim, yatırım ve nakit akışı süreçleri desteklenerek sürdürülebilir ekonomik katkı oluşturulması amaçlanmaktadır.

Kooperatif türlerine göre kredi üst limitleri; Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri için 800 milyon lira, Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birlikleri için 25 milyon lira, Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri ile Küçük Sanat Kooperatifleri için 1 milyon lira olarak belirlenmiştir. Kooperatifler; üretim, tedarik ve pazarlama süreçlerindeki etkin rolleriyle ülke ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayan önemli ekonomik aktörlerdir. Ticaret Bakanlığı olarak, kooperatifçilik sisteminin geliştirilmesini stratejik bir öncelik olarak görmekteyiz. Finansmana ulaşmanın kolaylaştırılması başta olmak üzere; ihtiyaç duyulan tüm alanlarda çözüm odaklı uygulamaları hayata geçirmeye ve kooperatiflerimizin yanında kararlılıkla yer almaya devam edeceğiz."