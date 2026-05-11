Türkiye ve Belçika'dan 15 milyar dolarlık ticaret hedefi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’daki Türkiye-Belçika İş Forumu’nda Belçika Başbakan Yardımcısı ile ortak açıklama imzaladı. Bolat, 9,2 milyar doları aşan ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılmasını hedeflediklerini duyurdu.

(İSTANBUL) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat Türkiye–Belçika İş Forumu'nda, Belçika Başbakan Yardımcısı Maxime Prévot ile "Türkiye ve Belçika arasında İkili Ticari İlişkilerin Geliştirilmesine İlişkin Bakanlık Ortak Açıklaması'nı" imzaladıklarını belirterek, "Ortak hedefimiz, bu güçlü zemini daha da çeşitlendirmek suretiyle dengeli ve sürdürülebilir şekilde ticaret hacmimizi 15 milyar dolara çıkarmaktır" açıklamasını yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen Türkiye-Belçika İş Forumu'na katıldı. Bakan Bolat, foruma ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"'Belçika Ekonomi Misyonu' kapsamında resmi açılış programını, 'Türkiye–Belçika İş Forumu' vesilesiyle, Majesteleri Belçika Kraliçesi Mathilde başta olmak üzere Belçikalı üst düzey mevkidaşlarımız ve iş dünyası temsilcileriyle birlikte gerçekleştirdik. 200'e yakın Belçikalı şirketten 400'ü aşkın Belçikalı iş insanından müteşekkil kapsamlı 'Belçika Ekonomi Misyonu' programının açılışında, Türkiye ve Belçika'nın, Avrupa ekonomisinin iki güçlü ve birbirini tamamlayan aktörü olarak ulaştığı yüksek entegrasyon seviyesini vurgulayarak; 'ticaret, yatırım, sanayi, enerji, dijital dönüşüm ve yeşil ekonomi' başta olmak üzere tüm alanlarda iş birliğimizi daha da ileri taşıma yönündeki kararlılığımızı ifade ettik."

Türkiye–Belçika ekonomik ilişkilerinin, ticaretin yanı sıra yatırım, teknoloji ve ortak imalat ekseninde giderek daha derin ve nitelikli bir yapıya kavuştuğunu memnuniyetle değerlendirdik. Ülkelerimiz arasında enerji, lojistik, dijitalleşme, sağlık, savunma sanayi ve yeşil dönüşüm gibi birçok alanda yeni iş birliği imkanlarını kapsamlı şekilde ele aldık. Özellikle e-ticaret ve küresel tedarik zincirleri alanlarında Türkiye ve Belçika'nın birbirini tamamlayan güçlü yapısına dikkat çektik.

Program kapsamında Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sayın Maxime Prévot ile 'Türkiye ve Belçika arasında İkili Ticari İlişkilerin Geliştirilmesine İlişkin Bakanlık Ortak Açıklaması'nı' imzaladık. Türkiye ve Belçika, köklü ekonomik ilişkilerini yeni bir vizyonla daha da güçlendirme iradesini bugün bir kez daha güçlü bir şekilde ortaya koymuştur. Türkiye, üretim kapasitesi, genç ve dinamik nüfusu ile stratejik konumunun sağladığı avantaj sayesinde önemli bir yatırım, teknoloji ve lojistik üssü olarak öne çıkarken; Belçika'nın Avrupa'daki güçlü lojistik ve finans ekosistemi bu ortaklığı daha da kıymetli hale getirmektedir.

2025 yılında 9,2 milyar doları aşan ticaret hacmimiz ve karşılıklı artan yatırımlarımız, bu stratejik ortaklığın sağlam temelini teşkil etmektedir. Ortak hedefimiz, bu güçlü zemini daha da çeşitlendirmek suretiyle dengeli ve sürdürülebilir şekilde ticaret hacmimizi 15 milyar dolara çıkarmaktır. 'Belçika Ekonomi Misyonu' kapsamında gerçekleştirilen 'Türkiye–Belçika İş Forumu' ve görüşmelerin somut projelere ve kalıcı, sürdürülebilir iş birliklerine dönüşmesini temenni ediyorum."

Kaynak: ANKA
