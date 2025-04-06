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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, BAE Ziyareti ile İkili İlişkileri Güçlendirecek

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yıllık Yatırım Toplantıları Kongresi'ne katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek. Ziyaretin amacı, Türkiye-BAE ilişkilerini güçlendirmek ve ticaret hacmini artırmak.

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yıllık Yatırım Toplantıları Kongresi'ne katılacağını belirterek, "Körfez bölgesindeki önemli bir dost ve ortağımız olan BAE ile ikili ilişkilerimizi daha da güçlendirmeyi ve ticaret hacmimizi artırmayı arzuluyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Abu Dabi'de 14'üncüsü düzenlenecek olan Yıllık Yatırım Toplantıları Kongresi'nin (Annual Investment Meeting-AIM) açılış törenine katılmak ve çeşitli ikili ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirmek üzere yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edeceğim. Ziyaretimiz çerçevesinde Türkiye-BAE JETCO ve KEOA Ortak Komitesi mutabakat zabıtlarını imzalayacağız. Körfez bölgesindeki önemli bir dost ve ortağımız olan BAE ile ikili ilişkilerimizi daha da güçlendirmeyi ve ticaret hacmimizi artırmayı arzuluyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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