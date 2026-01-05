Bakan Bolat: "Fiyat İstikrarını Tesis Etmek Amacıyla Gerekli Tüm Adımları Atmaya Devam Edeceğiz"

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı aralık ayı enflasyonuna ilişkin, "2026 yılında da ekonomi programımızdaki öncelikler kapsamında fiyat istikrarını tesis etmek amacıyla gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Ticaret Bakanlığı olarak, dezenflasyon sürecinin hız kesmeden devam etmesi için fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele başta olmak üzere piyasa işleyişini bozucu uygulamalara karşı denetimleri sürdürecek, üreticiyi ve tüketiciyi gözeten tüm tedbirleri etkin şekilde uygulamaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TÜİK'in bugün açıkladığı 2025 yılı aralık ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Bolat, yapılan yazılı açıklamada, çekirdek enflasyon ve hizmet fiyatlarındaki gerilemenin dezenflasyon sürecinin güçlendiğini gösterdiğini belirtti. Bolat, 2026 yılında da fiyat istikrarını tesis etmeye yönelik adımların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Bolat'ın paylaştığı verilere göre; enerji, gıda, içecekler, tütün ve altın hariç hesaplanan Çekirdek-C TÜFE, aralık ayında yüzde 0,63 ile son 52 ayın en düşük aylık seviyesine geriledi. Yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 31,08 ile son 49 ayın en düşük düzeyi olarak kaydedildi. Bolat, açıklamasında şu ifadeleri kaydetti:

"Yıllık enflasyon ise yüzde 43,99 ile son 44 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir. Kira fiyatlarında aylık enflasyon Aralık ayında yüzde 1,65 ile son 48 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir. Yıllık enflasyon ise yüzde 61,61 ile son 34 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir.

Ekonomimiz son 21 çeyrektir büyümesini sürdürürken bu büyüme istihdam piyasası ve dış ticarette gözlenen olumlu gelişmelerle desteklenmektedir. Nitekim ihracatımız 2025 yılında yüzde 4,5 artışla 273,4 milyar dolar gerçekleşerek tüm zamanların en yüksek seviyesinde kaydedilmiştir. Böylece ihracatta net 11,7 milyar dolarlık artış gerçekleşmiştir. Mal ticaretinde izlenen rekor düzeylere hizmet ihracatımız da eşlik etmektedir. Nitekim mal ve hizmet ihracatımızın yıl sonunda 396,5 milyar dolar ile yılbaşında belirlenen 390 milyar dolarlık hedefin oldukça üzerinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz. İşsizlik oranı ise Kasım ayında yüzde 8,6 gerçekleşmiş ve böylece son 31 aydır tek haneli seviyesini koruyarak yüzde 10'un altında seyretmeye devam etmiştir.

Cari işlemler hesabında sağlamakta olduğumuz kalıcı iyileşmeler ekonomimizin dayanaklılığını artırmakta ve kalıcı fiyat istikrarını desteklemektedir. 2026 yılında da ekonomi programımızdaki öncelikler kapsamında fiyat istikrarını tesis etmek amacıyla gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Ticaret Bakanlığı olarak, dezenflasyon sürecinin hız kesmeden devam etmesi için fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele başta olmak üzere piyasa işleyişini bozucu uygulamalara karşı denetimleri sürdürecek, üreticiyi ve tüketiciyi gözeten tüm tedbirleri etkin şekilde uygulamaya devam edeceğiz."