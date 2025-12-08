Ticaret Bakan Yardımcısı Tuzcu, Birleşik Krallık Ve Fransa'nın Ankara Büyükelçileri ile Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris ve Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tuzcu'nun Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris görüşmesinde, iki ülke arasında müzakereleri süren Serbest Ticaret Anlaşması genişletme çalışmaları, karşılıklı ticaret ve yatırımların artırılmasına dönük faaliyetler ve üçüncü ülkelerde ortak projelerin geliştirilmesine yönelik işbirliği imkanları ele alındı.

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont'un ile gerçekleştirilen görüşmede ise, ikili ticaret ve karşılıklı yatırımların güçlendirilmesinin yanı sıra, önümüzdeki dönemde düzenlenecek JETCO toplantısına ilişkin hazırlıklar ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesine dair değerlendirmelerin ele alındığı kaydedildi.