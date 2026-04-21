Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'dan Bankasürans Zirvesi'nde önemli mesaj

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'dan Bankasürans Zirvesi'nde önemli mesaj Haber Videosunu İzle
Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'dan Bankasürans Zirvesi'nde önemli mesaj
Kamu, banka, sigorta ve teknoloji dünyasının önde gelen temsilcileri Bankasürans Zirvesi 2026’da İstanbul’da buluştu. Haberler.com mikrofonuna konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, alınan kararların hızlıca hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekerek, "Tüketicimizin haklarının korunması, savunulması bakanlığımıza düşüyor. O konuda biz her türlü faaliyeti gösteriyoruz" dedi.

İstanbul, bankacılık ve sigortacılık dünyasının en önemli buluşmalarından birine ev sahipliği yaptı. “Bankasürans’ta Reach4 Dönemi Başlıyor! ‘Akıllı Büyüme Stratejisi’” temasıyla düzenlenen 2026 Türkiye Bankasürans Zirvesi, Radisson Collection Hotel Vadistanbul’da gerçekleştirildi.

Zirve; banka ve sigorta şirketlerinden insurtech ve fintech girişimlerine, teknoloji sağlayıcılarından akademik çevrelere ve kamu otoritelerine kadar sektörün tüm paydaşlarını aynı platformda bir araya getirdi. Etkinlikte Bankasürans alanındaki gelişmeler, büyüme stratejileri ve sektörün geleceği kapsamlı şekilde ele alındı.

Zirvenin açılış konuşmalarını Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ve Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan gerçekleştirdi.

"TÜKETİCİMİZİN HAKLARINI KORUMADA HER TÜRLÜ FAALİYETİ GÖSTERİYORUZ"

Haberler.com mikrofonuna konuşan Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, zirvenin sektör açısından kritik bir rol üstlendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"2026 Bankasürans Zirvesi’nde bir araya geldik. Sigortacılık ve bankacılık faaliyetlerinin görüşüleceği, burada sektörün önümüzdeki günlerde daha nasıl gelişebileceğinin ele alınacağı bir zirve. Bu zirvede özellikle sektörden katılımcıların almış olduğu kararları önümüzdeki günlerde bakanlıklarca hızlıca faaliyete geçirilmesinin sektör açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gelişen, büyüyen bir sektör. Çok hızlı büyüyor. Ama bu büyümenin de hem tüketici açısından hem de sektör temsilcileri açısından çok önemli ayakları var. Özellikle 86 milyon tüketicinin bu alandan faydalandığını düşünürsek burada tüketicimizin haklarının korunması, savunulması bakanlığımıza düşüyor. O konuda biz her türlü faaliyeti gösteriyoruz. Ancak sektörün de kendi içindeki dizaynıyla büyümeye yönelik çalışmaları çok önemli ve bu zirvenin inşallah buna ön ayak olacağına inanıyorum"

Kaynak: Haberler.com
