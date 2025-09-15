Tibet'te Yeni Enerjili Araç Şarj Hacminde Rekor Büyüme

LHASA, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde toplam yeni enerjili araç şarj hacmi, ocak-ağustos döneminde rekor büyüme kaydetti.

Çin Devlet Şebekesi Xizang Elektrik Enerjisi Şirketi'nin verilerine göre bölgenin toplam yeni enerjili araç şarj hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre 1,7 kat artışla 3,72 milyon kilovat-saate yükseldi. Bu artış, Xizang'daki yeni enerjili araç pazarının hızlı gelişimini yansıtıyor.

Çin Devlet Şebekesi Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Zhang Zhigang, temmuzda düzenlenen bir konferansta yaptığı açıklamada bölgedeki yeni enerjili araç şarj platformuna kilit öneme sahip noktalarda 762 şarj birimine sahip 498 şarj ünitesinin eklenmesiyle kapsamlı bir hizmet ağı oluşturulduğunu söyledi. Zhang, bu gelişmenin son yıllarda yeni enerjili araç sayısında kaydedilen hızlı büyümeden kaynaklandığını ifade etti.

2021'den bu yana bölgeye 24,5 milyar yuan (yaklaşık 3,4 milyar ABD doları) tutarında sabit varlık yatırımı yaptıklarını ve Lhasa 500 kilovoltluk elektrik iletim ve dönüşüm projesini hayata geçirdiklerini kaydeden Zhang, bölgenin bugüne kadar Çin genelinde 16 eyalet ve belediyeye temiz elektrik tedarik ettiğini sözlerine ekledi.