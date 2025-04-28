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THY'den Van Havalimanı İçin Uçuş Düzenlemesi

THY'den Van Havalimanı İçin Uçuş Düzenlemesi
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Türk Hava Yolları, Van Ferit Melen Havalimanı'ndaki tadilat nedeniyle 1 Mayıs-5 Eylül tarihleri arasında sınırlı uçuş düzenlemesi yapacağını ve havalimanının 5 Eylül-5 Aralık tarihleri arasında kapanacağını duyurdu. Bu süreçte Muş ve Ağrı havalimanlarına ek seferler planlanıyor.

Türk Hava Yolları (THY), Van Ferit Melen Havalimanı'ndaki tadilat çalışmaları nedeniyle bu kente gerçekleştirilecek seferlerde bazı düzenlemeler yapılacağını duyurdu.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, havalimanına 1 Mayıs-5 Eylül arasında planlanan uçuşların sınırlı tarifeyle gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, 5 Eylül-5 Aralık arasında ise havalimanı geçici olarak kapalı olacağı için Muş ve Ağrı havalimanlarına ek seferler planlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
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