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THY, AJet ve Pegasus İran seferlerini durdurdu, uçuşlar Mart 2027'ye kadar görünmüyor

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THY, AJet ve Pegasus İran seferlerini durdurdu, uçuşlar Mart 2027'ye kadar görünmüyor
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ABD'nin İran havacılık yaptırımlarını genişletmesinin ardından THY, AJet ve Pegasus 21 Eylül itibarıyla İran seferlerini durdurdu. THY ve AJet'in rezervasyon sistemlerinde Mart 2027'ye kadar İran uçuşu görünmezken, Pegasus da seferleri satıştan kaldırdı.

(ANKARA) - ABD'nin İran'ın havacılık sektörüne yönelik yaptırımlarını genişletmesinin ardından THY, AJet ve Pegasus'un İran'a yönelik seferlerini durdurduğu bildirildi. THY ve AJet'in rezervasyon sistemlerinde Mart 2027'ye kadar İran uçuşu bulunmazken, Pegasus'un da İran seferlerini satış sisteminden çıkardığı belirtildi. Gelişme, Türkiye'de İran merkezli Bank Mellat'ın İstanbul şubesinin faaliyet izninin kaldırılmasından günler sonra yaşandı.

ABD'nin İran'a yönelik ekonomik yaptırımlarının havacılık sektörünü de kapsayacak şekilde genişletilmesinin ardından Türkiye ile İran arasındaki hava ulaşımında yeni kısıtlamalar gündeme geldi. Türk Hava Yolları (THY), AJet ve Pegasus'un, 21 Eylül itibarıyla İran'a gidiş ve dönüş seferlerini durdurduğu görüldü. THY ve AJet'in rezervasyon sistemlerinde Mart 2027'ye kadar İran'a yönelik uçuş görünmezken, Pegasus'un da İran seferlerini rezervasyon sisteminden kaldırdığı bildirildi.

İngiltere merkezli Iran International'a konuşan bir THY yetkilisi ise Mart 2027'ye kadar İran'a planlanmış sefer bulunmadığını, uçuşların bu tarihten sonra yeniden başlayacağının da garanti edilemeyeceğini söyledi.

ABD, İRAN'IN HAVACILIK SEKTÖRÜNE YAPTIRIMLARI GENİŞLETTİ

ABD Hazine Bakanlığı, 8 Eylül'de İran'ın havacılık sektörünü hedef alan yeni yaptırım paketini açıklamıştı. ABD Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), aralarında 27 İranlı hava yolu şirketinin de bulunduğu 36 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine aldı. Bakanlık, İranlı hava yolu şirketlerine hizmet veren yabancı şirketlerin de ABD finans sistemine erişimlerini kaybetme riskiyle karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de İranlı hava yolu şirketlerine yakıt, iniş, yer hizmetleri ve bilet satışı gibi hizmetleri sağlayan şirketlerin yaptırım riskiyle karşı karşıya kalacağını açıklamıştı. Yeni uygulamaların 23 Eylül itibarıyla İranlı hava yolu şirketlerinin uluslararası operasyonlarını ciddi ölçüde sınırlandırması bekleniyor. ABD Hazine Bakanlığı'nın 8 Eylül tarihli yaptırım kararında Türkiye merkezli Sky Phoenix, S Sistem ve Mes Cargo gibi bazı şirketler de İran'ın havacılık sektörüne ve Mahan Air'e destek sağladıkları iddiasıyla yaptırım kapsamına alınmıştı.

BANK MELLAT'IN İSTANBUL ŞUBESİNİN FAALİYET İZNİ DE KALDIRILMIŞTI

İran'a yönelik ekonomik baskının arttığı süreçte Türkiye'de İran merkezli Bank Mellat'a ilişkin de dikkat çeken bir karar alınmıştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), 18 Eylül'de aldığı kararla İran bankası Bank Mellat'ın İstanbul Merkez Şubesi'nin faaliyet iznini kaldırmış, karar 19 Eylül tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Karar, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 71'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında alınmıştı.

BDDK kararında ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına atıfta bulunulmadı. Reuters ise Bank Mellat kararını, ABD'nin diğer ülkelere İran üzerindeki ekonomik baskıyı artırma çağrısında bulunduğu bir dönemde alınan gelişmelerden biri olarak değerlendirdi. ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını finans ve havacılık sektörlerinde sıkılaştırdığı süreçte, Bank Mellat'ın İstanbul şubesinin faaliyet izninin kaldırılmasının ardından Türk hava yolu şirketlerinin İran seferlerini durdurması, Türkiye-İran arasındaki ekonomik ve ulaşım bağlantılarında peş peşe yaşanan iki gelişme oldu.

Kaynak: ANKA
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