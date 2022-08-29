Türk Hava Kurumu Üniversitesinden Ünsal Ban ile ilgili açıklama

Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesinden yapılan açıklamada, eski Rektör Ünsal Ban ile ilgili konuların Yükseköğretim Kurulu'na düzenlenen 08.04.2021 tarihli raporla intikal ettirildiği ve üniversiteyi büyük mali yük altına sokmak, bundan dolayı SGK ve vergi borçlarının oluşmasına neden olmak ve üniversiteyi 70 milyon 698 bin lira zarara uğratmaktan 19.04.2021 tarihli yazıyla soruşturma yapılması istendiği belirtildi.

THK Üniversitesi tarafından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde hakkında yakalama kararı bulunan THK Üniversitesi eski rektörü Ünsal Ban ile ilgili Üniversiteye yöneltilen sorulara karşılık olarak yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Ünsal Ban'ın 2010 yılında üniversite kurmak isteyen Türk Hava Kurumu Başkanı Osman Yıldırım'a yardımcı olduğu, 7 Eylül 2010'da kurulan THK Havacılık Vakfı'nda 7 Şubat 2014'e kadar Yönetim Kurulu Üyeliği yaptığı ve 2011 yılında THK Üniversitesinin kurulmasından sonra da Rektör olarak 2015 yılına kadar görev aldığı hatırlatıldı. Rektörlük görevinden ayrılmasından sonra Ünsal Ban hakkında üniversiteyi zarara uğratmaktan dolayı çok sayıda davalar açıldığı kaydedildi.

YÖK'ten usulünce soruşturulması istenilen ve halen mahkemelerde derdest olan konular

Yapılan yargılamalar sırasında faillerden Ünsal Ban ve Nevin Yörük'ün fiillerin işlendiği tarihte Rektör ve Rektör Yardımcısı sıfatına haiz olması nedeniyle 2547 sayılı Kanun'un 53/c Maddesine göre Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca soruşturmanın yapılması gerektiği mütalaası ile suç teşkil ettiği iddia edilen konulara ilişkin soruşturmaların usulünce yapılmadığı gerekçesiyle mahkemelerce YÖK'e intikal ettirildiği not düşülen THK Üniversitesinin açıklamasında, YÖK'ten usulünce soruşturulması istenilen ve halen mahkemelerde derdest olan konular özetle içerik olarak şöyle ifade edildi:

"Macun Mahallesi'nde İller Bankasının üstünde anayola cepheli mülkiyeti Üniversiteye gelir amaçlı THK Başkanlığınca devredilen 11 bin 593 metrekare arsayı usulsüz bir şekilde Üniversiteye yüzde 20'den az pay almak suretiyle kat karşılığı inşaata konu ettirmek ve elde edilen 70 daireyi de üçte bir fiyatına bir emlakçıya toptan sattırmak, Ünsal Ban talimatlarıyla Mütevelli Heyet Karar Defterine Mütevelli Heyetin bilgisi dışında sonradan eklemeler yaptırmak suretiyle Rektör maaşını 2012 yılında 100 bin liraya çıkarmak suretiyle haksız maaş almak, 2013 ve 2014 yıllarında Üniversitenin tanıtımı ve reklamı adıyla harcama yapmak suretiyle üniversite gelirlerini şirketlere aktarmak ve bunlardan birinde de aynı iş için mükerrer olarak 619 bin 500 lira ödeme yapmak, 2012-2014 yılları arasında Üniversite personeli dahi olmayan çalışanların yakını ve akrabası birçok kişiyi çok defa Seyahat Yönergesi'ne aykırı olarak yurtdışı seyahatlere göndererek giderlerini üniversiteden ödetmek, Osman Yıldırım ve Ünsal Ban'ın akraba ve yakınlarını (eş, çocuk, yeğen vb.) sanki Üniversite öğrencisiymiş gibi tüm masrafları Üniversite tarafından karşılanarak Amerika'ya göndermek, Pahalı saat ve hediyeler almak, özel olarak kendisinin yazdığı 'Bir Liderin Ekonomi Gündemi 365' adlı kitabı 75 bin 600 liraya bastırmak ve masraflarını üniversiteden ödetmek, üniversite idari yöneticilerine ve çeşitli çalışanlara çeşitli görevler verilmiş göstererek ödemeler yaptırmak, bazı akademik personeli kendisine özel yardımcı olarak çalıştırmak ve üniversitede ek ders yapıyor göstererek bunlara ödemeler yaptırmak gibi konular ile üniversiteyi zarara uğratmak."

Öte yandan THK Üniversitesince, bu konulara ilişkin mahkemelerde açılmış birçok dava yer aldığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca THK Üniversitesi'nin 2012 yılından itibaren pilotaj bölümüne kaldıracak gücü olmamasına rağmen uçuş bedeli dahil dört yıl sabit Türk Lirası olarak eğitim-öğretim ücreti belirlemiş ve bunun sonucunda büyük külfet ve maliyetle karşılaşıldığı, aynı şekilde o yıllarda yurt dışından getirilen 200 civarında öğrencinin eğitim öğretim maliyetlerinin THK tarafından karşılanmasının Rektör Ünsal Ban tarafından istendiği ve Osman Yıldırım tarafından THK Genel Yönetim Kurulundan izin alınmaksızın uygun görüldüğü belirtildi.

Bu konuların YÖK'e düzenlenen 08.04.2021 tarihli raporla intikal ettirildiği ve Üniversiteyi büyük mali yük altına sokmak, bundan dolayı SGK ve vergi borçlarının oluşmasına neden olmak ve üniversiteyi 70 milyon 698 bin lira zarara uğratmaktan 19.04.2021 tarihli yazıyla soruşturma yapılması istendiği THK Üniversitesi tarafından açıklamaya not düşüldü. - ANKARA