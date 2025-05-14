Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim

Putin'in ısrarı sonrası Trump İstanbul kararını değiştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı

Erdoğan'dan bölücü örgütün diğer kollarına: Feshe katılın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4'lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj

Telefonda Erdoğan var! İşte tarihi karenin perde arkası
Gelecek Partisi'nden istifa eden Konya Milletvekili Hasan Ekici, AK Parti'ye katıldı

Davutoğlu ve Özel'i yıkacak kare!

The New York Times, AB Komisyonu'na Karşı Şeffaflık Davası Kazandı

The New York Times, AB Komisyonu'na Karşı Şeffaflık Davası Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

The New York Times, Avrupa Birliği Komisyonu'nun 'iyi yönetim ilkesini' ihlal ettiğine dair mahkeme kararının ardından, Avrupalıların liderlerinin işleyişini ve vergi harcamalarını öğrenme haklarını savundu.

The New York Times Gazetesi, açtığı davada Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun "iyi yönetim ilkesini" ihlal ettiğine karar verilmesi üzerine, bu davayı açarak Avrupalıların liderlerinin nasıl çalıştığını ve vergilerinin nasıl harcandığını öğrenmesini hedeflediklerini bildirdi.

The New York Times'tan bir sözcü, Gazetenin AB Komisyonu'na karşı 2023'te açtığı davayla ilgili bugün verilen karar üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Bugünkü karar, AB'de şeffaflık ve hesap verebilirlik açısından bir zaferdir." ifadesi kullanılan açıklamada Mahkeme'nin, AB Komisyonu'nun hatalı işleyişini teyit ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu davayı açtık çünkü Avrupalı ??vatandaşlar, liderlerinin nasıl çalıştığını ve vergi mükelleflerinin parasının nasıl harcandığını anlama hakkına sahipler." ifadesi kullanıldı.

AB'nin Genel Mahkemesi, The New York Times'ın açtığı davaya ilişkin kararında "AB Komisyonu'nun Kovid-19 aşıları temini anlaşmasına dair belgeleri kamuoyuyla paylaşmayı reddetmesinin 'iyi yönetim ilkesini' ihlal ettiğine, bu durumda yükümlülüklerini yerine getirmediğine" hükmetmişti.

2020'den itibaren Kovid-19 salgınıyla mücadelede yüksek miktarlarda aşı temin eden AB Komisyonu, bunlardan en büyüğünü Amerikan şirketi Pfizer ile yapmıştı.

Milyarlarca avroluk anlaşmaların tam bedeli ise "ticari sır" olduğu gerekçesiyle resmen açıklanmamıştı.

Aşı temin görüşmeleri sırasında AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile Pfizer CEO'su Albert Bourla arasındaki telefon mesajlaşmaları, von der Leyen hakkında yolsuzluk iddialarına yol açmıştı.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Genç futbolcunun kariyerini bitiren faul

Genç futbolcunun kariyerinin bittiği an
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahar Feyzan'a: Sana acıyarak bakıyoruz

"Sana acıyarak bakıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özgür Özel'e teşekkür

Erdoğan'dan Özgür Özel'e teşekkür
Pazarda skandal görüntü! Vatandaş o anları böyle kaydetti

Böyle esnaf olmaz olsun! Yaptığı ahlaksızlığı vatandaş böyle kaydetti
12 yıllık zorunlu eğitimde büyük değişiklik yolda

12 yıllık zorunlu eğitimde büyük değişiklik yolda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.