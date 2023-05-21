- Ters lale ve müziğin eşsiz uyumu

TUNCELİ - Tunceli'de, ilkbaharın gelmesiyle birlikte açan ters laleler renkli görüntüler oluşturdu. Bir vatandaşın ters lalelerin bulunduğu alanda akordeon çalması müzik ve doğanın eşsiz uyumunu ortaya koydu.

Dünyada nadir bulunan bitki türlerinden olan ve halk arasında ağlayan gelin veya hüzün çiçeği olarak da adlandırılan ters laleler, Tunceli'de doğaseverlerin oldukça ilgisini çekiyor. Koruma altında olan ve karların erimesiyle birlikte dağların zirvesinde açan ters laleleri görmek isteyen doğaseverler yorucu bir yolculuğun ardından bu çiçeği seyretmenin ve fotoğraflamanın keyfini yaşıyor. Tunceli'de ters laleleri görmek için düzenlenen bir gezide, akordeon çalan bir vatandaşın o anları müzik ve doğanın eşsiz uyumunu ortaya koydu.

Ters laleleri görmek için gelen arkadaşlarına akordeon eşliğinde müzik ziyafeti sunan Loran Polat, "Arkadaşlarımızla bugün çok güzel bir gezi gerçekleştirdik. Karların erimesiyle birlikte ters laleler açmaya başladı. Endemik bitki olduğundan koparılması, basılması, zarar verilmesi kesinlikle istenmeyen bir durum. İnsanların gelip bu güzelliklerini görmelerini istiyoruz ancak lütfen çok kalabalık gruplarla gelmesinler" dedi.

Yılda sadece 15 ile 20 gün arasında yaşayan ters laleleri koparanlara biyolojik çeşitliliği tahrip etme suçundan 244 bin 315 TL para cezası uygulanılıyor.

Tunceli'nin yanı sıra Elazığ, Siirt, Van, Hakkari ve Erzurum'da da bulunan ters laleler ortalama 80 ile 120 santim kadar uzayabiliyor. Kokusuz bir çiçek olan ters lalelerin 200'ün üzerinde farklı türü olduğu biliniyor.