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TERA Holding'ten SPK'nın Fon Mevzuatı Çalışmalarına Destek

TERA Holding'ten SPK'nın Fon Mevzuatı Çalışmalarına Destek
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TERA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, SPK'nın fon mevzuatına yönelik çalışmalarını sermaye piyasalarının gelişimi için önemli bir adım olarak değerlendirdi. Tezmen, şeffaf, öngörülebilir ve uluslararası standartlarla uyumlu bir düzenleyici çerçevenin fon ekosisteminin sürdürülebilir büyümesinde kritik rol oynadığını belirterek, yatırımcı güveninin istikrarlı ve zamanında atılan adımlarla inşa edileceğini vurguladı.

TERA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) fon mevzuatına yönelik çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tezmen, "Fon ekosisteminin sürdürülebilir biçimde büyümesinde şeffaf, öngörülebilir ve uluslararası standartlarla uyumlu bir düzenleyici çerçevenin kritik rol oynadığını düşünüyorum" dedi.

Emre Tezmen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun fon mevzuatına ilişkin çalışmalarını önümüzdeki hafta kamuoyuyla paylaşacak olmasını sermaye piyasalarının gelişimi açısından önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Fon piyasasının gelişiminin yalnızca yeni ürünlerin devreye alınmasıyla sınırlı olmadığını belirten Tezmen, ürünlerin işleyişini açık ve öngörülebilir hale getiren düzenleyici yapının da piyasanın sağlıklı büyümesi açısından belirleyici olduğunu ifade etti.

'YATIRIMCI GÜVENİ İSTİKRARLI VE ZAMANINDA ATILAN ADIMLARLA İNŞA EDİLİR'

SPK'nın çalışmasını somut bir takvim çerçevesinde tamamlamasının ve kamuoyuyla paylaşmaya hazırlanmasının önemli olduğunu belirten Emre Tezmen, şu değerlendirmede bulundu:

"Fon ekosisteminin gelişimi yalnızca ürün çeşitliliğiyle değil, bu ürünlerin işleyişini şeffaf ve öngörülebilir kılan, uluslararası standartlarla uyumlu sağlam bir düzenleyici çerçeveyle mümkün olabilir. Yatırımcı güveni büyük söylemlerle değil; evrensel standartlara uygun, yatırımcıların menfaat ve taleplerini gözeten, istikrarlı ve zamanında atılan adımlarla inşa edilir."

Sermaye piyasalarının derinleşmesinde düzenlemelerin uluslararası uygulamalarla uyumunun önemli bir rol üstlendiğini belirten Tezmen, Türkiye'deki yatırım ortamının rekabet gücünü destekleyecek çalışmaların önemine dikkat çekti.

Tezmen, "Ülkemizdeki sermaye piyasası mevzuatını, dünyanın gelişmiş sermaye piyasalarındaki standartlarla daha da uyumlu hale getirmeyi amaçlayan girişimleri önemsiyor ve destekliyoruz. Önümüzdeki hafta açıklanması beklenen düzenlemeyi hem sektör hem de yatırımcılar açısından yakından takip edeceğiz. Çalışmaya katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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