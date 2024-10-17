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TEMAD, Emekli Astsubayların Tazminat Taleplerini Duyurdu

TEMAD, Emekli Astsubayların Tazminat Taleplerini Duyurdu
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Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Hamza Dürgen, tazminat haklarının verilmesi, maaş uçurumunun giderilmesi ve özlük haklarındaki eşitsizliklerin ortadan kaldırılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Dürgen, taleplerinin gerçekleşene kadar mücadelelerine devam edeceklerini vurguladı.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Hamza Dürgen, "Bizler, defalarca söz verilen ancak seçimlerden sonra hep unutulan tazminat hakkımızın verilmesi, görevde ve emeklilikteyken aldığımız maaşlar arasındaki uçurumun giderilmesi ve diğer özlük haklarımız konusundaki eşitsizliklerin giderilmesini istiyoruz." dedi.

Dernek üyeleri, "tazminat" taleplerini duyurmak için Anıtpark'ta basın açıklaması yaparak Hazine ve Maliye Bakanlığı önüne yürüdü.

TEMAD Genel Başkanı Hamza Dürgen ise talepleri için bugüne kadar başka eylemler de yaptıklarını, tazminatlarını alana kadar bu eylemlerin artarak devam edeceğini belitti.

Dürgen, talepleri konusunda dilencilik yapmadıklarını, yetkililerden sadaka istemediklerini dile getirerek, "Bizler, sadece hakkımız olanı istiyoruz. Söz verilmesine rağmen son dakikada Meclis'te yasa teklifinden çıkartılan tazminat hakkımızı istiyoruz." dedi.

Adalet, vicdan ve ahlak olmadıktan sonra sözlerin, kanunların ve tavırların hiçbir kıymeti olmadığını söyleyen Dürgen, şu ifadeleri kulandı:

"Bizler, defalarca söz verilen ancak seçimlerden sonra hep unutulan tazminat hakkımızın verilmesi, görevde ve emeklilikteyken aldığımız maaşlar arasındaki uçurumun giderilmesi ve diğer özlük haklarımız konusundaki eşitsizliklerin giderilmesini istiyoruz."

Dürgen, TEMAD olarak talepleri gerçekleşinceye kadar da mücadelelerini azim ve kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

TEMAD üyeleri, yapılan açıklamaların ardından Anıtpark'tan hareket ederek Hazine ve Maliye Bakanlığına yürüdü.

Dernek üyeleri, burada da tazminat taleplerini dile getiren çeşitli sloganlar attı.

TEMAD'ın basın açıklamasına, CHP Genel Başkan Yardımcıları Yankı Bağcıoğlu ve Murat Bakan'la, CHP'nin TBMM Milli Savunma Komisyonu üyeleri ve DP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt da katıldı.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Güncel

Hazine ve Maliye Bakanlığı Hamza Dürgen Politika Ekonomi Güncel Yaşam

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