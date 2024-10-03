Tel Abyad'da Yeni Tarım Silo Açılışı

TEL Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Tel Abyad ilçesinin Sharat köyünde, tarım altyapısını güçlendirme çalışmaları kapsamında 12 bin ton depolama kapasitesine sahip silonun açılışı yapıldı.

Açılış törenine Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinin yerel meclis başkanları ile Suriye Geçici Hükümeti'nin Maliye Bakanı Abdülhekim el-Masri katıldı.

Bakan Masri, AA muhabirine, bölgedeki tarım faaliyetlerine önemli katkı sağlayacak bu adımın çiftçilere büyük destek olduğunu söyledi.

Silonun 12 bin ton, ayrıca tesisteki avlunun 150 bin tonluk depolama kapasitesine sahip olduğunu belirten Masri, "Daha önce çiftçiler ürünlerini açık alanda depolamak zorunda kalıyordu. Bu da hem zaman kaybına hem de ürünlerin çürümesine yol açıyordu." diye konuştu.

Masri, çiftçilerin en büyük sorunlarından birinin ürünlerini pazarlamada yaşadıkları zorluklar olduğunu ifade ederek, "Bu yeni tesis bu sorunun çözümüne katkı sağlayacak ve çiftçilerin ürünlerini daha verimli bir şekilde depolamasına olanak tanıyacak." dedi.

Masri, bölgedeki tarım altyapısının daha da geliştirilmesi için 10 farklı silonun tadilat ve tamir işlemlerinin yapılacağını belirtti.

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçe merkezi 13 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılmıştı.