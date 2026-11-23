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ABD'deki limanlar ve büyük deniz taşımacılığı şirketlerinin sistemlerine yönelik siber saldırılar son aylarda önemli ölçüde arttı.

Financial Times gazetesinin haberine göre ABD'deki limanlar, ülkenin kritik altyapısını hedef alan siber saldırılardaki artışla mücadele ediyor.

ABD'nin ham petrol ihracatında günlük yaklaşık 2,3 milyon varillik kapasiteyle en büyük geçiş noktası olan Texas eyaletindeki Corpus Christi Limanı'nda, bilgisayar sistemlerine günde yüzlerce, hatta binlerce saldırı girişiminde bulunuluyor.

Limanın Üst Yöneticisi (CEO) Kent Britton, saldırıların bilinen kötü niyetli aktörlerin bulunduğu ülkelerden ve kuruluşlardan geldiğini, bu aktörlerin kritik öneme sahip hedefleri aradığını belirtti.

Saldırganların limanın bilgisayar sistemlerindeki güvenlik açıklarını tespit etmeye çalıştığını aktaran Britton, çalışanları erişim izni vermeye ikna etmek amacıyla üst düzey yöneticileri taklit eden kimlik avı mesajları da gönderildiğini kaydetti.

Britton, "Sistemlerimizi yokluyor ve güvenlik açıklarını bulmaya çalışıyorlar. Yapay zekayla bu durum daha da karmaşık hale gelecek." ifadesini kullandı.

ABD'nin en yoğun limanı Los Angeles Limanı da ağustosta ağlarına yönelik 120 milyon saldırı girişimini engelledi. Bu sayı 2023'teki aylık ortalamanın yaklaşık iki katına denk geliyor.

Dünyanın önde gelen deniz taşımacılığı şirketlerinden Maersk'e kasımda düzenlenen siber saldırıda, şirketin verileri çalındı ancak operasyonları etkilenmedi.

Öte yandan ABD Adalet Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında 30'dan fazla federal kurumu ve yüzlerce eyaletle yerel yönetim ortağını bir araya getiren bir merkez kurmuştu.

Kaynak: AA