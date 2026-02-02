Haberler

Teknoloji Hamlesi Programı öncelikli ürün listesi güncellendi

Teknoloji Hamlesi Programı öncelikli ürün listesi güncellendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknoloji Hamlesi Programı kapsamında öncelikli ürün listesinin güncellendiğini ve çeşitli teknoloji alanlarının destekleneceğini duyurdu. Toplamda 218 projeye 197 milyar TL yatırım yapılacak.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknoloji Hamlesi Programı kapsamında öncelikli ürün listesinin ve teknoloji alanlarının güncellendiğini açıkladı.

Bakan Kacır, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin katma değeri yüksek, yenilikçi ve rekabetçi üretim altyapısını güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiğimiz Teknoloji Hamlesi Programı'nın etkisini, 2026 yılı içerisinde açılacak yeni çağrılarla daha ileriye taşıyacağız" dedi.

Bu hedef doğrultusunda öncelikli ürün listesini ile teknoloji alanlarının güncellendiğini belirten Kacır, yeni dönemde 1126 öncelikli ürün, 414 teknoloji alanı ve 34 kritik ham maddenin destek kapsamına alındığını vurguladı.

'218 PROJEYİ DESTEKLİYORUZ'

Programın mevcut başarısına ilişkin verileri de paylaşan Bakan Kacır, "Bugüne kadar Teknoloji Hamlesi Programı'nda 6 çağrı açtık. Bu kapsamda 24,3 milyar TL'si Ar-Ge olmak üzere toplam 197 milyar TL yatırım büyüklüğüne sahip 218 projeyi destekliyoruz. Projeler tamamlandığında dış ticaret dengemize yılda 11,4 milyar dolar katkı sağlayacağız. Stratejik sektörlerde yerli üretimi teşvik etmeye ve Türkiye'nin teknolojik dönüşümünü hızlandırmaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Teknoloji Hamlesi Programı ile ilgili tüm detaylara 'hamle.gov.tr' adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
'Türkiye'yi kim yönetsin?' anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu

"Türkiye'yi kim yönetsin?" anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
Devlet televizyonunda skandal yayın! Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler

Devlet televizyonunda skandal yayın: Bu adamı derhal görevden alın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi
Lağım patladı, Gervais'in 'Sapıklar' dediği konuşma yeniden gündem oldu

Lağım patladı, görüntü yeniden gündem oldu: Kesin sesinizi sapıklar
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu

Canlı yayında duyurdular! Galatasaray'a gelmek için tek bir şartı var
İstanbul barajlarından yüz güldüren veriler

İstanbul barajlarından yüz güldüren veriler
Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi
Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
İsveç Prensesi Sofia da mide bulandıran dosyadan çıktı! Film gösterimine davet etmiş

Mide bulandıran dosyadan bir prenses daha çıktı! Saray zor durumda