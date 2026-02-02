Teknoloji Hamlesi Programı öncelikli ürün listesi güncellendi

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknoloji Hamlesi Programı kapsamında öncelikli ürün listesinin ve teknoloji alanlarının güncellendiğini açıkladı.

Bakan Kacır, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin katma değeri yüksek, yenilikçi ve rekabetçi üretim altyapısını güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiğimiz Teknoloji Hamlesi Programı'nın etkisini, 2026 yılı içerisinde açılacak yeni çağrılarla daha ileriye taşıyacağız" dedi.

Bu hedef doğrultusunda öncelikli ürün listesini ile teknoloji alanlarının güncellendiğini belirten Kacır, yeni dönemde 1126 öncelikli ürün, 414 teknoloji alanı ve 34 kritik ham maddenin destek kapsamına alındığını vurguladı.

'218 PROJEYİ DESTEKLİYORUZ'

Programın mevcut başarısına ilişkin verileri de paylaşan Bakan Kacır, "Bugüne kadar Teknoloji Hamlesi Programı'nda 6 çağrı açtık. Bu kapsamda 24,3 milyar TL'si Ar-Ge olmak üzere toplam 197 milyar TL yatırım büyüklüğüne sahip 218 projeyi destekliyoruz. Projeler tamamlandığında dış ticaret dengemize yılda 11,4 milyar dolar katkı sağlayacağız. Stratejik sektörlerde yerli üretimi teşvik etmeye ve Türkiye'nin teknolojik dönüşümünü hızlandırmaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Teknoloji Hamlesi Programı ile ilgili tüm detaylara 'hamle.gov.tr' adresinden ulaşılabilecek.