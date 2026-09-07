TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması, Siirt'e katkı sağladı

TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması, Siirt'e teknoloji, tanıtım ve ekonomik açıdan katkı sağladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Baykar yürütücülüğünde, Siirt Valiliğinin ev sahipliğinde 18 Ağustos-3 Eylül'de Siirt Havalimanı'nda düzenlenen organizasyonda 757 yarışmacının yer aldığı 63 takımın mücadele ettiği belirtildi.

Festival kapsamında il dışından gelen yarışmacıların aileleri başta olmak üzere binlerce kişinin Siirt'i ziyaret ettiği ifade edilen açıklamada, "Türkiye'nin farklı üniversitelerinden çok sayıda rektör, akademisyen ve öğrencinin Siirt'te bir araya gelmesi, üniversiteler arasındaki bilgi, deneyim ve teknoloji paylaşımının geliştirilmesine katkı sağladı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen gençlerin bir araya geldiği organizasyon, Siirt'in teknoloji ve havacılık alanındaki görünürlüğünü artırırken, kentin tarihi, kültürel ve turistik değerlerinin tanıtılması açısından da önemli bir fırsat sundu. Organizasyon kapsamında oluşturulan alanlarda Siirt'in turizm destinasyonları, gastronomisi, yöresel ürünleri ve kültürel değerleri ziyaretçilere tanıtıldı. Tillo, Botan Vadisi, Siirt Ulu Camii, Veysel Karani ve Delikli Taş başta olmak üzere kentin öne çıkan tarihi ve turistik noktaları hakkında ziyaretçilere bilgi verildi." ifadelerine yer verildi.

Siirt fıstığı, Pervari balı, Siirt battaniyesi ve Perde pilavı gibi kente özgü ürünlerin de etkinlik alanında ziyaretçilerle buluşturulduğu kaydedilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Böylece Siirt, Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerin ve ziyaretçilerin buluştuğu TEKNOFEST aracılığıyla yalnızca teknoloji alanında değil, kültür, turizm ve gastronomi alanlarında da kendisini tanıtma imkanı buldu. Siirt Ticaret İl Müdürlüğü koordinasyonunda etkinlik alanında stant açan kadın kooperatifleri ve esnaf, yöresel ürünlerini doğrudan ziyaretçilere sunma fırsatı yakaladı. Organizasyon süresince esnaflarımız ve kadın kooperatiflerimiz de üretim ve ticaret açısından önemli kazanımlar elde etti. Yarışmalar boyunca gençler, insansız hava araçları, havacılık, yapay zeka ve ileri teknoloji alanlarında geliştirilen projeleri yakından inceleme fırsatı buldu."

Organizasyon öncesinde yapılan hazırlık çalışmalarına değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Siirt Havalimanı'nda organizasyon için yaklaşık 7 bin metrekarelik alan ile apron ve pist tahsis edildi. İl Özel İdaresi tarafından ise 5 bin 500 metrekarelik alanda düzenleme ve altyapı çalışması yapıldı. Siirt Belediyesi, etkinlik süresince 43 bin 299 vatandaşa ulaşım hizmeti verirken, 624 yarışmacının ulaşımına da destek sağladı. Etkinlik alanında temizlik, çevre düzenlemesi, su ve atık yönetimi gibi saha hizmetleri de belediye ekipleri tarafından yürütüldü. Türk Telekom tarafından kurulan altyapı sayesinde yarışmacı çadırlarına fiber internet bağlantısı sağlandı, etkinlik alanında 5G hizmeti sunuldu. Etkinlik boyunca güvenlik ve acil müdahale tedbirleri de kesintisiz sürdürüldü. Emniyet Müdürlüğü tarafından 432 personel ve 48 ekip görevlendirilirken, jandarma ekipleri de organizasyon süresince günlük 130 personel ve 24 araç ile güvenlik tedbirlerini sürdürdü. Emniyet, jandarma, AFAD, Yeşilay, Kızılay, Aile ve Sosyal Hizmetler, Sağlık Müdürlüğü ve diğer kurumlar tarafından vatandaşlarımıza yönelik çeşitli bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi. TEKNOFEST 2026, Siirt'in turizmine, ekonomisine, şehir tanıtımına ve marka değerine önemli katkılar sağlamıştır."

Kaynak: AA