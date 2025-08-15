TEKNOFEST 2023'te 'Mavi Vatan' Temasıyla Denizcilik ve Teknoloji Buluşuyor

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bu yıl "mavi vatan" temasıyla teknoloji ve savunma sanayisini denizcilik odağında bir araya getirecek.

TEKNOFEST'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 30-31 Ağustos'ta İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek etkinlik, denizcilik ruhunu yakından keşfetmek isteyen ziyaretçileri ağırlayacak. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikte yer almak isteyenler, çevrim içi kayıt yaptırabilecek.

Etkinlik, Türkiye'nin denizlerdeki gücünü ve ileri teknolojik yetkinliğini gençlerle buluşturarak denizcilik kültürünü geleceğe taşımayı hedefliyor.

Denizcilik ve su altı teknolojilerine odaklanan program kapsamında, TEKNOFEST İstanbul'da yer alan İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması yapılacak. Ayrıca TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının önde gelen gemileri sergilenecek.

Etkinlikte, denizcilik kültürünü yaşatmayı amaçlayan yarışmalar, sanal gerçeklik gözlükleriyle deneyimlenebilecek interaktif oyun alanları, SAT ve SAS Komutanlığı personelinin özel gösterileri, "Mavi Vatan Zaman Tüneli" etkinliği ile çeşitli konferans ve sergiler ziyaretçilere sunulacak.

TEKNOFEST Mavi Vatan'a giriş yapabilmek için her ziyaretçinin çevrim içi kayıt yaptırması gerekiyor. Katılımın sınırlı sayıda olduğu etkinlikte her kişi için ayrı bilet oluşturulacak, 7 yaş altı çocuklar için kayıt şartı bulunmuyor. Etkinlik alanına ziyaretçi giriş ve çıkışları 09.00-18.00 saatleri arasında yapılabilecek.

T3 Vakfı ve TEKNOFEST katılımcısı genç girişimciler tarafından geliştirilen yerli sosyal medya platformu NSosyal hesabı bulunan ziyaretçiler, kayıt sırasında belirttikleri telefon numarası veya e-posta adreslerinin NSosyal hesaplarıyla eşleşmesi halinde, öncelikli giriş hakkı kazanacak.

Ziyaretler, birinci seans 09.00-12.00, ikinci seans 12.00-15.00, üçüncü seans 15.00-18.00 olmak üzere üç seans halinde gerçekleştirilecek.

Ziyaretçi kaydı ve etkinliğe dair tüm detaylara www.teknofest.org adresinden ulaşılabilecek.