Tekirdağlı Balıkçılar Lodos Sebebiyle Denize Açamadı
Marmara Denizi'nde etkili olan lodos nedeniyle Tekirdağlı balıkçılar, iki gün boyunca ava çıkamadı. Balıkçılar teknelerinin bakımını yaparken, lodosun etkisini kaybetmesini bekliyorlar.
Denize açılamayan balıkçılar, Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda teknelerinin bakımını yapıp ağlarını onarıyor.
Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, lodosun 2 gündür etkili olduğunu söyledi.
Balıkçıların rüzgarın etkisini yitirmesini beklediğini aktaran Pehlivanoğlu, lodosun etkisini kaybetmesiyle balıkçıların yeniden denize açılacağını belirtti.
Balıkçı Erdal Coşkunçay da rüzgar nedeniyle zorunlu paydos ettiklerini ifade etti.
Düne göre lodosun daha sert olduğunu anlatan Coşkunçay, ava çıkamadıkları süreyi ağ tamiriyle geçirdiklerini kaydetti.