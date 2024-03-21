Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, askerlerle iftar yaptı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 8. Mekanize Piyade Tugayı'nda vatani görevini yapan askerlerle iftar yaptı.

Vali Soytürk, askerlik görevini yapan er ve erbaşlarla bir süre sohbet etti.

Mehmetçikle iftar yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Soytürk, askerlere hayırlı ramazanlar diledi.

Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, Askeralma Bölge Başkanı Personel Albay Davut Kulalar, şehit aileleri ve gaziler katıldı.