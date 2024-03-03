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Tekirdağ Vali Vekili Deprem Haftası için Mesaj Yayımladı

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Tekirdağ Vali Vekili Kaan Peker, Deprem Haftası dolayısıyla deprem bilincinin oluşturulması ve hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı. İlimizde afetlere hazırlıklı olma konusunda çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirten Peker, depremin zararlarından korunmak için bireysel tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.

Tekirdağ Vali Vekili Kaan Peker, Deprem Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Peker, mesajında deprem bilincinin oluşturulması ve depremlere karşı daima hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin deprem kuşağında yer alan ülkelerden biri olduğuna vurgu yapan Peker, mesajında şunları kaydetti:

"İlimizde afetlere hazırlıklı olma konusunda gerekli planlama, hazırlık ve bilinçlendirme çalışmaları ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği halinde titizlikle yürütülmektedir. Doğal afetlerin önüne geçmemiz mümkün değil ancak afetlere hazırlık yaparak ve gerekli önlemleri alarak verecekleri zararları azaltabiliriz. Ülkemizin ve ilimizin deprem kuşağında yer aldığını unutmayalım ve depremin zararlarından korunmak için bireysel tedbirlerimizi de alalım. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın."

Kaynak: AA / Güncel

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