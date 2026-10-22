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Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü futsalda tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu

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Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü, 4. Kamu Spor Oyunları Futsal İl Birinciliği'nde tüm maçlarını kazanarak namağlup şampiyon oldu. Takım kaptanı Zafer Soykırlı, şampiyonluğu Tekirdağ'daki sağlık çalışanlarına armağan ettiklerini belirtti; takım Yalova'da düzenlenecek Türkiye finallerine katılacak.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları Futsal İl Birinciliği'nde şampiyon oldu.

İl Sağlık Müdürlüğü takımı çıktığı bütün maçlarda galibiyet elde ederek, turnuvayı namağlup tamamladı.

Takım kaptanı Zafer Soykırlı, şampiyonluğu Tekirdağ'daki sağlık çalışanlarına armağan ettiklerini belirtti.

Başarıda takımın yanı sıra yönetim ve teknik ekibin de emeği olduğunu ifade eden Soykırlı, turnuva boyunca kendilerine destek veren çalışma arkadaşlarına, ailelerine ve sporseverlere teşekkür etti.

Yalova'da düzenlenecek Türkiye finallerine katılacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Soykırlı, aynı mücadele ve dayanışma ruhuyla Tekirdağ'ı en iyi şekilde temsil etmek istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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