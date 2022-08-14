Tekirdağ haberleri! CHP'Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI, TEKİRDAĞ'DA TOPLANDI

Tekirdağ'da bir araya gelen CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının yaptığı toplantının ardından sonuç bildirgesi açıklandı. Açıklamada, ülkenin içinde bulunduğu mevcut ekonomik tablo, tarım ve hayvancılığa cazibe kazandırılması noktasında kırsal kalkınmada yerel yönetimlerin rolü, su kaynaklarının verimli kullanımı ve çevre kirliliğinin önlenmesi, gıda güvenliğinin sağlanması, küresel iklim değişikliğiyle mücadele ve gelecek için yeni nesil eğitim modelleri hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, 'İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi' çalışmaları hakkında sunum gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada şöyle denildi

Ülkemiz ekonomisinde yaşanan ağır tablonun vatandaşlarımıza olan yansıması ve maliyeti her geçen gün artmaktadır. Belediyelerimiz de bu ağır koşullar nedeniyle ekonomik açıdan ciddi sorunlar yaşamakta, sıkıntılar çekmektedir. Tüm bu sorun ve sıkıntılara rağmen kurumlarımız, vatandaşlarımızın yaşadıkları sıkıntıları asgari düzeye indirmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamaktadır. Cumhuriyet tarihimizin en ağır ekonomik koşulları yaşamasına, maliyetlerin her gün katlanarak artış göstermesine karşın; ekmek, ulaşım ve su gibi temel konularda diğer gider kalemlerimizden tasarruf ederek halkımızın yanında olduk, olmaya devam ediyoruz. Büyükşehir belediyelerimiz, bir yandan halkçı yönetim modelini uygularken bir yandan da yatırım ve hizmetlerini aksatmadan büyük bir şevkle sürdürmektedir. Bu hizmetlerin önemli kısmı ise sanayi destekleri, kırsal kalkınma hamleleri ve sosyal belediyecilik uygulamalarından oluşmaktadır. İnanıyoruz ki bu zorlu süreci aşmanın yolu dayanışma ve üretimden geçmektedir. Toplantımız vesilesiyle milletimizin bağımsızlık ve hürriyet sevdasının nihai vesikası olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı şimdiden kutluyor, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve

gazilerimizi şükran ve minnetle anıyoruz. Tarihimizden aldığımız yüce sorumlulukları geleceğimize dair nice umutlarla bütünleştirmeye, bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da çok çalışmaya ve ara vermeksizin üretmeye devam edeceğiz.