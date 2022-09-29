Tekirdağ haberi: Tekirdağ'da otobüsle çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı Güncel Haberler Tekirdağ gündem haberi... Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otobüsle çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otobüsle çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. H.K'nin (71) kullandığı 59 DL 700 plakalı otomobil ile T.Ö. yönetimindeki 59 EV 012 yolcu otobüsü, Değirmenaltı kavşağında çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü H.K, ekiplerce araçtan çıkarılarak ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güncel Kaynak: AA / Mesut Karaduman Tekirdağ Güncel Haberler

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