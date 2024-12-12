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Tekirdağ'dan Rusya'ya 120 Ton Yerli Hibrit Ayçiçeği Tohumu İhracı

Tekirdağ'dan Rusya'ya 120 Ton Yerli Hibrit Ayçiçeği Tohumu İhracı
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Tekirdağ'da geliştirilen yerli hibrit ayçiçeği tohumu, iki yıl süren deneme ekimlerinden sonra Rusya'ya 120 ton olarak ihraç edildi. Kaymakam Ahmet Erdoğdu, bu adımı tohumculuk sektöründe önemli bir gelişme olarak değerlendirdi.

Tekirdağ'da geliştirilen 120 ton yerli hibrit ayçiçeği tohumu, Rusya'ya ihraç edildi.

Trakya Kalkınma Ajansı, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Trakya Tohumcular Derneğince yürütülen proje kapsamında geliştirilen yerli hibrit ayçiçeği tohumunun iki yıl önce Rusya'daki deneme ekimleri yapıldı.

Deneme ekimlerinin ardından gelen talepler doğrultusunda bu yıl Rusya'ya 120 ton yerli hibrit ayçiçeği tohumu gönderildi.

"Tohumculuk sektöründe ülke adına önemli bir adım"

Muratlı Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Kırkkepenekli Mahallesi'nde yerli hibrit ayçiçeği tohumu üreten firmanın tesislerini ziyaret etti.

Erdoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, tohumculuk sektöründe ülke adına önemli bir adım atıldığını söyledi.

Tekirdağ'ın önemli bir tarım kenti olduğunu ifade eden Erdoğdu, şunları kaydetti:

"Tarım denilince bu bölgede ayçiçeği önemli. Ayçiçeğinde de diğer ürünlerde de tohumculuk önemli stratejik sektörlerin başında geliyor. Dışa bağımlılıktan kurtulmak bakımından tohumculuğun geliştirilmesi, yeni nesillerin ıslah edilmesi ve bunun pazarlanması ülkemiz ekonomisi için çok önem arz ediyor. Tohumlardan duyulan memnuniyet ve ürünlerin gösterdiği başarı neticesinde talebin arkası geliyor."

"Türk yerli ve milli tohumculuğu adına başarı"

Trakya Tohumcular Derneği Başkanı İbrahim Toruk da yerli tohumların başarısının Türkiye'nin yanı sıra yurt dışındaki üreticiler tarafından da görüldüğünü dile getirdi.

Geçen yıl Rusya'ya 20 ton yerli ayçiçeği tohumu gönderdiklerini aktaran Toruk, "İnşallah bugünkü yüklememizle bu yıl 120 ton tohumu Rusya'ya göndermiş oluyoruz. Bu Türk yerli ve milli tohumculuğu adına, hibrit ayçiçeği tohumculuğu adına gerçekten bir başarı olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Ziraat Mühendisi Mehmet İbrahim Yılmaz ise yerli ve milli tohumun ülkeler için önemli olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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