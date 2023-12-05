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Tekirdağ'da Yasaklı Irk Köpeğin Saldırısı: Kadın Kolundan Yaralandı

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Tekirdağ'da Ayda İncekulak isimli kadın, köpeğiyle gezintiye çıktığı sırada başıboş pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı ve kolundan yaralandı. İncekulak, saldırı sonrası yaşadığı korkuyu anlattı ve sahipsiz hayvanların önlem alınarak sokaklarda dolaşmaması gerektiğini vurguladı.

Tekirdağ'da yasaklı ırk köpeğin saldırısı sonucu bir kadın kolundan yaralandı.

Ayda İncekulak, Hasan Ali Yücel Meydanı'nda köpeğiyle gezintiye çıktı.

Bir süre yürüyüşün ardından başıboş pitbull cinsi köpek İncekulak'ın kucağındaki terrier cinsi köpeğe saldırmaya başladı. Köpeğini korumaya çalışan İncekulak yasaklı ırk köpeğin ısırması sonucu kolundan yaralandı.

Çevredekilerin müdahale etmesi üzerine köpek uzaklaştı. İncekulak hastaneye giderek tedavi ve aşı oldu. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Tedavisinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan İncekulak, başı boş dolaşan yasaklı ırk köpeğin saldırısında yaşadığı korkuyu üzerinden atamadığını söyledi.

Pitbullun tasması olduğunu ancak sahibinin ortaya çıkmadığını anlatan İncekulak, polis merkezine giderek şikayetçi olduğunu ifade etti.

"Başkası yaşamasın"

Yaşadığı korkuyu bir başkasının yaşamasını istemediğini belirten İncekulak, şöyle konuştu:

???????"Hiçbir şekilde sahipsiz bir hayvanın sokakta olmasını istemiyoruz ama başıboş hayvanlar var. Beni en çok üzen sahibi olduğu halde bu şekilde ortaya bırakılan köpekler. Kaldı ki pitbull cinsi bir köpek ve bunlar tehlikeli ırklar. Ağızlıksız çıkmamaları gerekiyor.

Mutlaka birinin köpeği ama sahipsiz bir şekilde dolaşıyor. Bana saldırdı ve bir başkasına saldırmasın istiyorum. 'Köpeklere alışkın olduğum için çok etkilenmedim' diyorum ama çok kötü oldum. Hala kolumun ağrısı çok fena şekilde ve bir şey yapamıyorum kolumla. Bir şekilde önlem alınmalı. Sahipsiz şekilde dolaşmamalı bu hayvanlar."

Kaynak: AA / Güncel

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