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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 15 şüpheli gözaltına alındı

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Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Şarköy ve Kapaklı ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda şüphelilere ait adreslerde arama yapıldı.

Operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 15 şüpheli işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Jandarma Tekirdağ Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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